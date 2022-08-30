زيلينسكي ينصح الجنود الروس بالهروب بعد اختراق دفاعات موسكو..ورد غريب من الكرملين

علق الكرملين اليوم الثلاثاء، على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي قال فيها إن أوكرانيا ستحرر جميع الأراضي وإن الجنود الروس يجب أن يفروا إذا أرادوا البقاء على قيد الحياة.

وردا على سؤال من صحفي قال المتحدث ديمتري بيسكوف بهدوء غير متوقع مكررا الحديث نفسه بأن "العملية العسكرية الخاصة" الروسية ستسير وفق الخطة الموضوعة لها.

وقال بيسكوف:"تستمر العملية العسكرية الخاصة، بشكل منهجي، وبالتنسيق مع الخطط الحالية. سيتم تحقيق جميع الأهداف".

اهربوا للنجاة بأرواحكم

وحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي القوات الروسية على الفرار من هجوم شنته قواته بالقرب من مدينة خيرسون في جنوب البلاد قائلا إن الجيش الأوكراني يستعيد أراضي البلاد، رغم أن روسيا قالت إن الهجوم فشل.

وجاء هجوم كييف بعد عدة أسابيع من الجمود النسبي في الحرب التي أودت بحياة الآلاف وشردت الملايين ودمرت مدنا وتسببت في أزمة طاقة وغذاء عالمية وسط عقوبات اقتصادية غير مسبوقة.

كما أجج المخاوف من حدوث كارثة إشعاعية جراء القصف القريب من محطة زابوريجيا النووية الأوكرانية.

وفي كلمته الليلية مساء الإثنين، تعهد زيلينسكي بأن تلاحق القوات الأوكرانية الجيش الروسي "حتى الحدود".

وقال "إذا كانوا يريدون النجاة، فإن الوقت قد حان لفرار الجيش الروسي. عودوا إلى منازلكم. أوكرانيا تستعيد ما يخصها".

وقال أوليكسي أريستوفيتش وهو مستشار كبير لزيلينسكي إن "الدفاعات (الروسية) اختُرقت في غضون ساعات قليلة".

وأضاف أن القوات الأوكرانية تقصف العبارات التي تستخدمها موسكو لجلب الإمدادات إلى جيب من الأراضي التي تحتلها على الضفة الغربية لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون.

واليوم الثلاثاء، ذكرت هيئة سوسبيلن العامة للبث أن انفجارات وقعت في منطقة خيرسون وأفاد سكان بالمدينة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بوقوع انفجارات وإطلاق للنار لكنهم قالوا إن الجهة التي تطلق النار لم تتضح بعد.