استمعوا لنا لمعرفة الحقيقة.. ما سبب استياء الرئيس التونسي من مسؤولين أمريكيين؟

أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، عن استياءه الشديد من تصريحات أدلى بها مسؤولون أمريكيون، بشأن الأوضاع في البلاد خلال الفترة الأخيرة، داعيا إلى الاستماع للسلطات التونسية، من أجل معرفة الحقيقة.

مناقشة العلاقات الثنائية

وحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، استقبل الرئيس قيس سعيد، اليوم الثلاثاء، في قصر قرطاج، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، باربارا ليف.

وتناول اللقاء تطور العلاقات الثنائية بين تونس والولايات المتحدة، كما أوضح سعيد عدة أمور متصلة بالمسار الذي تعيشه تونس.

إدعاءات واستياء

وفند سعيد خلالها "إدعاءات" تروج لها أطراف وصفها بـ"المعلومة"، مطالبًا السلطات الأمريكية بأن تستمع إلى نظيرتها التونسية لمعرفة حقيقة الأوضاع.

وجدد سعيد تمسك تونس بسيادتها ورفض التدخل في شؤونها الداخلية، معربًا عن الاستياء من التصريحات التي أدلى بها عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة.

وشهد اللقاء تناول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في تونس والدور الذي يمكن أن تضطلع به المجموعة الدولية للمساعدة على تجاوز الصعوبات التي تمر بها البلاد.

وذكر قيس سعيد أنه على المجموعة الدولية أن تقوم بدورها كاملا للمساهمة في استعادة الشعب التونسي للأموال المنهوبة.