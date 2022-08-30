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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس العراق يدعو لإجراء انتخابات مبكرة

رئيس العراق: مشاهد
رئيس العراق: مشاهد اشتباكات الأمس هزت نفوس

بعد عودة الهدوء إلى الشارع العراقي، دعا الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، إلى إجراء انتخابات مبكرة وتعديلات دستورية، في الوقت الذي طالب فيه الإطار التنسيقي إلى التواصل مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للخروج بحل سياسي حاسم يتناول قضية الانتخابات الجديدة وتشكيلة الحكومة. 
 

ووصف صالح  الأحداث الأخيرة التي يشهدها العراق، واصفا إياها بـ"المؤلمة".

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال صالح، إن “الدم العراقي غالٍ ومشاهد الأمس هزت نفوس العراقيين”.

وأضاف الرئيس العراقي، أن “انتهاء العنف لا يعني انتهاء الأزمة السياسية وهي أزمة مستحكمة بمنظومة الحكم”.

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برهم صالح: إجراء انتخابات مبكرة مخرج للأزمة الخانقة 

وأشار إلى أن “موقف السيد الصدر محل تقدير عالٍ من العراقيين”.

وأكد أن "العراق بحاجة إلى إصلاحات جدية تعالج الخلل البنيوي في منظومة الحكم".

وقال الرئيس العراقي، إن “إجراء انتخابات مبكرة وفق تفاهم وطني يمثل مخرجاً للأزمة الخانقة في البلاد”.

وأوضح صالح أن الحوار الوطني الصريح هو الحل لوضع خارطة طريق للمرحلة القادمة.

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وأمس الإثنين، اقتحم أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق مقتدى الصدر، مقر القصر الجمهوري ومجلس الوزراء في المنطقة الخضراء وسط بغداد.

وكان الصدر قد قال في بيان "كنت قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية إلا أنني الآن أعلن الاعتزال النهائي".

وأعلن الصدر إغلاق كافة مؤسسات التيار الصدري باستثناء المرقد والمتحف الشريفين وهيئة تراث آل الصدر.

ودفعت الاشتباكات وحدات من الجيش وأجهزة الأمن العراقية للتدخل والسيطرة على القصر الجمهوري بالقوة وإخلائه من أنصار التيار الصدري الذين اقتحموه إثر إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي احتجاجا على عدم رغبة الحكومة العراقية بإجراء انتخابات نيابية مبكرة في ظل انعدم إمكانية تشكيل ائتلاف شيعي ذي أغلبية في البرلمان العراقي.

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