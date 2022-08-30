عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميدفيديف يُندد باحتمال حظر الاتحاد الأوروبي إصدار تأشيرات دخول للروس

صدى البلد

ندد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، باحتمال حظر الاتحاد الأوربي إصدار تأشيرات للمواطنين الروس، مشيرا إلى أن هذا سيُظهر الوجه الحقيقي للأوروبيين.
وقال ميدفيديف - على قناته في تطبيق "تليجرام" اليوم /الثلاثاء/ - : "لقد سئمنا من ثرثرة الزعماء الأوروبيين المليئة برهاب الروس حول تأشيرات شينجن لمواطنينا فليسرعوا بحظر التأشيرات ليتأكد الجميع من طريقة تعامل أوروبا مع المواطنين الروس"، قائلاً إن "الأوروبيين يظهرون مجددًا وجههم الحقيقي".
وكان المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، قد وصف في وقت سابق من اليوم، قرار حظر إصدار تأشيرات "شينجن" للمواطنين الروس بأنه "خطير للغاية"، مؤكدًا أن تبني مثل هذا القرار موجه مباشرة ضد الروس.
ويعتزم وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دعم مقترح لتعليق العمل باتفاقية تسهيل إصدار التأشيرات مع روسيا خلال اجتماعهم المقرر عقده اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء في العاصمة التشيكية براج. 
يُذكر أن ليتوانيا طالبت بإلغاء تأشيرات "شنجن" السياحية الصادرة للمواطنين الروس على مستوى الاتحاد الأوروبي، فيما قررت إستونيا أنه لن يتم السماح للمواطنين الروس بدخول البلاد بهذه التأشيرات، كما قيدت لاتفيا إصدار تأشيرات دخول للروس لفترة غير محددة، وأعلنت بولندا تقييد حصول المواطنين الروس على تأشيرات الدخول.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صورة جابت أجلهم.. حادث حريق الإسكندرية يثير السوشيال ميديا

أسعار البنزين الجديدة في مصر.. التوقعات تصدم المصريين قبل إعلان أكتوبر

وقع في مية بتغلي.. قصة مأساوية لوفاة طفل الفيوم بعد سقوطه فى "بانيو الحمام"

خليفة سواريش.. مفاجأة بشأن موقف كيروش من تدريب الأهلي |خاص

هيلبس أبيض| صور مسربة لقميص الأهلي الجديد تثير الجدل.. ما حقيقتها ؟

تقارير سعودية: التعاون يستغنى عن مصطفى فتحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

الرئيس العراقي: ندعو لحوار وطني صريح بجدول عمل واضح ومعلوم

افتتاح 800 معرض لـ أهلا مدارس بالمحافظات بأسعار مخفضة .. الخميس

محافظ الإسكندرية عن مجزرة حديقة أنطونيادس: اللى عايز يعرف يجي يشوف

الرئيس العراقي: موقف الصدر لوقف العنف في البلاد مسئول وشجاع .. فيديو

الكارتونة ب 120 جنيها|هل ترتفع أسعار البيض خلال الفترة المقبلة؟

الاستغفار والتوبة.. طلب عاجل من مقتدى الصدر للسلطات العراقية والمتظاهرين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض.. ياسمين الخطيب تشارك متابعيها صورا جديدة لها

بإطلالة مثيرة.. مايا دياب تخطف الأنظار بين الصخور في البحر

بتهمة نشر الفحش.. التحقيق مع رانفير سينج نجم بوليوود بسبب صور عارية

إطلالات جريئة وغريبة.. نجمات أثرن الجدل بالفساتين خلال الأسبوع| شاهد

فيديو

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

التعليم باظ.. هجوم عنيف على مدرس لغة عربية بسبب أغنية عود البطل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ