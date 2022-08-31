الذكرى 16 لمعشوق القلوب..والدة اللاعب محمد عبد الوهاب: أزور قبره أسبوعياً.. شاهد

16 عاما مضت على رحيل لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي محمد عبدالوهاب، الذي توفي في مثل هذا اليوم 31 أغسطس، عام 2006، ، الذي غادر دنيانا صباح نفس اليوم عام 2006 على البساط الأخضر وهو يؤدى التدريبات الصباحية مع فريق الأهلى بملعب مختار التتش.

والدة محمد عبد الوهاب فى الذكرى 16 لوفاته

والدة اللاعب محمد عبد الوهاب

تقول والدة اللاعب محمد عبد الوهاب ، الله يرحمك ويسامحك ويسعدك فى الجنة والفردوس الاعلى يامحمد بأذن الله .

والدة محمد عبد الوهاب أثناء زيارة قبره

وأضافت والدة اللاعب محمد عبدالوهاب، أزور قبر محمد أسبوعيا لقراءة الفاتحة والترحم عليه ، وذكرياتى مع المرحوم محمد لا انساها أبداً، سواء كلامه أو افعاله، وطول عمره فى بالى وعقلى .

وكشفت والدة محمد عن رغبته فى الزواج قبل وفاته بأسبوعين و طلب من والدته ان تبحث له عن فتاة متدينة تواظب على الصلاة وتقرأ القرأن الكريم ومن أصل طيب لكى يخطبها ، لنه كان يريد باى شكل من الاشكال ان يكمل نصف دينه ، وكنت أنا واخوته نبحث له عن عروسه ، خاصة لانه كان متدين وليس له اي علاقات او صداقات مع اى فتاة .

وأكدت والدة اللاعب محمد عبدالوهاب، بأن قيادات النادى الاهلى دائمة السؤال على أحوالنا والكابتن محمود الخطيب يتصل دائماً بنا،وكذلك الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى يقوم بزيارتى كل عام .

والدة محمد عبد الوهاب فى الذكرى 16 لوفاته

الفوز والهزيمة أمر وارد فى كرة القدم

وبالنسبة لموقف الاهلى هذا الموسم وضياع الدورى والكأس ، أكدت والدة محمد عبدالوهاب، أن الفوز والهزيمة فى كرة القدم شئ طبيعى ومن حكمة الله ، وتتشائل والدة محمد ليه أول ما اخفق الاهلى تثور بعض الجماهير وانا زعلانه من جماهير النادى الاهلى وكل اللى بيقطعوا فى النادى الاهلى صاحب بسمة المصريين، وايه يعنى ضياع بطولة دوري أو كأس، واحنا عملنا زى اللى ابوه يضعف يرميه .

وناشدت والدة محمد عبدالوهاب، الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الاهلى، بأن يعجل فى حملة الاصلاح ويعيد ترتيب البيت سريعا، وميخليش اى حد يقطع فى الاهلى وانا اعلم انه مش ساكت ، لأن الشجرة المثمرة لا تسلم من رمى الطوب .

والدة محمد عبد الوهاب فى الذكرى 16 لوفاته

النادى الاهلى بيتنا الكبير

أضافت والدة محمد عبدالوهاب، بعد وفاة محمد لا استطيع مشاهدة أي مباراة للأهلي ، ولكنى بعرف الاخبار من قناة الاهلى و برنامج ملك وكتابه، والنادى الاهلى بيتنا الكبير وايه يعنى ضاع دوري او كأس لأن الرياضة غالب ومغلوب والمفروض الصبر ، دا النادى الاهلى ياسادة.

واكدت بان كل من يسئ للنادى الاهلى ورموزه على خطأ لان الاهلي لا يستحق ذلك وهو بصمة مصر، وزعلانه من الذي يحدث للأهلي الان.

وأشارت والدة محمد عبدالوهاب، انا صابره بعد وفاتك يا محمد وصابره لما احصلك وادفن بجوارك ، بعنا المنزل الذى تربى فيح محمد ، لأننا لم نتحمل المعيشة به عقب وفاة محمد ، وسبق للنادى الاهلى ان عمل لناعمره للاراضى الحجازية وحضرت أفطار رمضان العام الماضى .

والدة محمد عبد الوهاب فى الذكرى 16 لوفاته

محمد عبد الوهاب لاعب خط وسط أيسر مصري بدأ مشواره مع الكرة وعمره 14 عاما بمركز شباب سنورس، وعن طريق مدربيه ذهب إلى اختبارات البراعم بالزمالك واجتازها بنجاح واستمر في التدريب مع فرق الناشئين 4 أشهر، لكن والده رفض التوقيع على استمارات القيد بالزمالك، فانتقل لمركز شباب الألمونيوم ومنه إلى الفريق الأول.

نتيجة لتألقه في صفوف الألومنيوم اختاره الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني للمنتخب الشباب عام 2003، للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للشباب رقم 13 في بروكينا فاسو عام 2003، وهي البطولة التي أحرزتها مصر بعد تغلبها في النهائي المثير على كوت ديفوار 4/ 3 سجل نجمي الأهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي وعماد متعب ثلاثة أهداف، وحسني عبد ربه هدف، وكان محمد عبد الوهاب قد سجّل هدف فوز مصر على مالي في دور الأربعة.

عبد الوهاب برز بشدة كلاعب يساري بحت، يتميز بتسديدات قوية وكرات عرضية متقنة، وهو ما كانت الكرة المصرية تفتقده في الأعوام الماضية، حتى أن حسن شحاتة المدير الفني لمنتخب الشباب دأب على إشراك اللاعب الراحل في مركز لاعب الوسط الأيسر في بداية انضمامه لمنتخب الشباب، وتألق عبد الوهاب في هذا المركز خلال كأس الأمم الأفريقية التي توجت مصر بلقبها.

ولم يكتف عبد الوهاب بالتألق فقط، فأحرز هدفا حاسما في شباك أصحاب الأرض في مباراة الدور قبل النهائي من ركلة حرة مباشرة أصبحت بعدها «ماركة مسجلة» باسم النجم الراحل حرص على التسجيل منها باستمرار.

والدة المرحوم محمد عبد الوهاب

ومن كأس الأمم الأفريقية إلى كأس العالم بالإمارات، واصل عبد الوهاب مشاركته بانتظام مع منتخب مصر، وازداد تألقا بعد أن أعاده شحاته إلى مركز الجناح الأيسر المدافع الذي يجيد فيه كثيرا.

وخلال كأس العالم، جذب عبد الوهاب أنظار نادي الظفرة الإماراتي الذي يلعب في الدرجة الثانية، وضمه من الألومنيوم لمدة أربع سنوات.

لكن عبد الوهاب لم يرتد قميص الظفرة أبدا، فالنادي الإماراتي أعاره في الموسم الأول إلى إنبي الذي كان في بداية بزوغ نجمه في الدوري الممتاز ومن ثم ضمه الإيطالي ماركو تارديللي للمنتخب الأول استعدادا لبدء تصفيات كأس العالم، ووضع عبد الوهاب بصمته في مشاركته الأولى الدولية بهدف في شباك السودان في مستهل مباريات التصفيات.

ولم يفت تألق عبد الوهاب الشديد على مسئولي الأهلي، الذين سارعوا باستعارته لمدة موسمين من الظفرة.. لكن عبد الوهاب لم يلق ذات النجاح في بدايته مع الأهلي، فلم يشارك طوال الدور الأول لموسمه الأول مع الفريق سوى في شوط واحد أمام أسمنت أسيوط وتم استبداله.

والدة محمد عبد الوهاب فى الذكرى 16 لوفاته

اللاعب الراحل كان صاحب مكانة أساسية في تشكيلة منتخب مصر

وواصل عبد الوهاب سعيه الحثيث للحصول على مكانة أساسية في الجبهة اليسرى للأهلي في ظل منافسة شرسة من لاعب بحجم الأنجولي جيلبرتو، والمثير أن اللاعب الراحل كان صاحب مكانة أساسية في تشكيلة منتخب مصر رغم عدم مشاركته مع الأهلي.

الموسم الثاني لعبد الوهاب مع الأهلي شهد دخول اللاعب في تشكيلة البرتغالي مانويل جوزيه لوقت أكبر، لكن نقطة التحول الأساسية جاءت خلال مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا نوفمبر 2005.

دخل عبد الوهاب بديلا لجيلبرتو بعد مرور عشر دقائق فقط من البداية، واستغل اللاعب الراحل الفرصة وقدم أداء مبهرا تخلله كرة عرضية متقنة أحرز منها أسامة حسني هدفا من بين ثلاثية الأهلي يومها، ونال استحسان مدربه البرتغالي.

وحصل عبد الوهاب على فرصة أخرى ذهبية لتثبيت أقدامه مع الفريق الأهلاوى بعد إصابة جيلبرتو البالغة بينما كان اللاعب الراحل يشارك مع منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية.

وبات عبد الوهاب لاعبا مهما في صفوف الأهلي ومنتخب مصر لاسيما بعد مشاركته الإيجابية في فوز «الفراعنة» بكأس الأمم الأفريقية 2006، ليصبح بعدها أحد أبرز نجوم القلعة الحمراء.

وضح النضج على عبد الوهاب رغم أنه لم يكمل عامه الـ23 بعد، وقاد الجبهة اليسرى للأهلي بثبات وثقة في النصف الثاني من موسم 2005/ 2006، وكان سببا في انتصارات عديدة للفريق الأحمر محليا وأفريقيا.

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ام محمد عبد الوهاب

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