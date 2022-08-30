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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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إشادة برلمانية بإعلان مصر التضامن مع العراق ووقف التصعيد.. نواب: القاهرة وبغداد تربطهما علاقات تاريخية.. وتدخل الدولة يؤكد ريادتها ومسئولياتها العربية

مصر والعراق
مصر والعراق

عضو بالشيوخ: إعلان مصر التضامن مع العراق ووقف التصعيد يؤكد ريادتها
برلماني:  الرئيس السيسي يسعى دائما لتعزيز العلاقات التاريخية مع العراق الشقيق

برلمانية تناشد  جميع الأطراف العراقية تغليب العقل والمصلحة العليا للعراق الشقيق

 

أشاد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بجهود القيادة السياسية ى دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، ودعوة الرئيس السيسي كافة الاطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين

فى البداية، أعرب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، عن تقديره التام لموقف مصر المساند للعراق، ودعوة القيادة السياسية المصرية لمختلف الأطراف العراقية بتبني مبدأ الحوار والبعد عن الصراع لحل الخلافات ووقف أعمال العنف.

ونوه عبده أبو عايشة، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بموقف مصر رسميا من التطورات في العراق، وتأكيد الرئيس السيسي على تقديره للجهود المخلصة من الأطراف العراقية، ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف. وسعادة مصر في الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة بالعراق.

وقال عضو الشيوخ، إنه من المهم لمختلف الأطراف العراقية استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها، وتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته.

وأشار عبده أبو عايشة، إلى أن إعلان مصر تضامنها مع العراق ودعمها الكامل على لسان الرئيس السيسي، لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، ودعوة كافة الأطراف العراقية لتغليب المصلحة العليا في العراق من أجل التجاوز التام للأزمة، يؤكد ريادة مصر ومسؤولياتها العربية، ويؤكد كذلك على العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصري والعراقي، ورغبة مصر في عودة العراق مرة ثانية لسابق عهده في القوة والرخاء.

كما أكد  محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي يسعى دائما لتعزيز العلاقات التاريخية مع العراق الشقيق، والحرص على تعزيز دوره القومي العربي، وكذلك تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي في كافة المجالات، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، دعماً لعلاقات التعاون المتبادلة ولمسيرة العمل

وأشادت زين الدين باللقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية  في تصريحات له والمشاركة في ي القمة العراقية القطرية، التى تعكس حرص مصر على الاهتمام بالقضايا العربية وأمن الخليج، باعتبارها الشقيقة الكبرى.

وأضاف عضو مجلس النواب، إن الدور الذى تلعبه مصر حاليا بالمنطقة تشهد به دول العالم جميعا وتشيد به، مستشهدا بالدور المحوري الذى قامت به مصر خلال الأزمة الفلسطينية الأخيرة والتي توصلت خلالها لوقف إطلاق النار، وكذلك الدور الذى تلعبه مصر تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلي أن تلك الجهود تؤكد عودة الريادة المصرية من جديد.

ومن جانبها، أعربت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن المزيد من القلق للأحداث المتصاعدة التى تشهدها دولة العراق العربية الشقيقة وما ألت إليه الأوضاع السياسية والأمنية من تدهور فى ظل  انقسام التيارات والأحزاب السياسية .

وأكدت أن هذا الأمر يزعزع استقرار العراق ويهدد بسقوط العراق فى براثن الحرب الأهلية و إراقة الدماء بشكل يحول دون استكمال مسيرة البناء والتنمية التى تسعى الحكومة العراقية لتنفيذها ويعرقل وصول العراق للمكانة التى تليق بتاريخه وحضارته العريقة . 

وناشدت " الجزار " جميع الأطراف العراقية تغليب العقل والمصلحة العليا للعراق الشقيق وعدم الاستماع إلى أى أصوات خارجية تسعى لتحقيق أجندتها الخاصة على حساب استقرار العراق ومصالح شعبه والعمل على حل كل الملفات الخلافية بين جميع الأطراف عبر الحوار دون اللجوء إلى تحريك الشارع وتعطيل مظاهر الحياة . 

وأعربت النائبة سميرة الجزار عن أملها فى أن تحقق والأمن السلامة والاستقرار للعراق الشقيق والوصول به إلى بر الأمان والعمل على ازدهارها ورخاء شعبه مطالبة من المجتمع الدولى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لدولة العراق الشقيقة بما يحافظ على أمنه واستقراره . 

وجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى،  قال إنه يقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتى أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة في العراق الشقيق، متمنياً أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، ودعا الرئيس  السيسي كافة الاطراف العراقية فى تغليب المصلحة العليا لوطنهم من اجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما الرئيس السيسي مساء، الإثنين، مع كل من الرئيس العراقى برهم صالح ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقى.

مجلس النواب الرئيس السيسي المجتمع الدولي دعم مصر القيادة السياسية

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