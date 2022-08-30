الزمالك يفوز ببطولة بني ياس الودية للكرة الطائرة في الإمارات

توج الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الزمالك ببطولة بني ياس الودية بعد الفوز على فريق بني ياس في الجولة الرابعة من البطولة 0/3.

وجاءت نتيجة الأشواط كما يلي:

32/30

25/21

25/20

وأقيمت البطولة في الفترة من 26 إلى 30 أغسطس الحالي بمشاركة الزمالك وكل من: بني ياس والنصر البحريني وأهلي جدة السعودي والجزيرة الإماراتي.

وفاز الزمالك في مباريات البطولة الأربع دون خسارة أي شوط.

ومن المقرر أن يعود الفريق من الإمارات غدا الأربعاء بعد انتهاء البطولة وانتهاء المعسكر المغلق الذي استمر من 13 إلى 31 أغسطس في الإمارات وتضمن المشاركة في بطولتي العين وبني ياس الوديتين.

يذكر أن الزمالك حصل على الثنائية المحلية الدوري الممتاز وكأس مصر في الموسم الماضي، ويسعي الفارس الأبيض إلى الحصول على العديد من البطولات في الموسم المقبل.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: شريف الشمرلي مديرا فنيا، أحمد مصطفى عاشور مدربا عاما، وليد عبد العال مدربا مساعدا، شريف السادات مخططا للأحمال، أحمد سعودي طبيبا، عبد الرحمن غانم للعلاج الطبيعي وأحمد شعلان مديرا إداريا وحسن عبد الرازق إداريا.

ويشرف على ألعاب الصالات بالزمالك أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي.