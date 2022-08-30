معارض مستقبل وطن المدرسية المخفضة تواصل انتشارها في كافة المحافظات

نظم حزب مستقبل وطن، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الثلاثاء، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضاً فى إطار حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة الإسكندرية،

أطلقت أمانة الحزب بالمحافظة، سلسلة معارض لمستلزمات المدارس بجميع أمانات الحزب بالمحافظة، بأسعار مخفضة ضمن حملة تستهدف تقديم خدمات تعليمية واجتماعية وصحية لأهالي الإسكندرية، وتضم منافذ بجميع أنحاء المحافظة، وتقدم خصومات على كافة المستلزمات الدراسية تصل إلى 25%، وذلك في إطار مسئولية الحزب المجتمعية لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطن، وشكلت الأمانة غرفة عمليات تعمل بشكل دائم لتوفير احتياجات الأسرة من مستلزمات دراسية بأسعار مناسبة، والقضاء على جشع التجار وتوفير السلع بأسعار مخفضة، حيث تصل نسبة التخفيض إلى 30% على السلع المعروضة، وشهدت المعارض إقبالاً ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب على توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

كما نظمت أمانة قسم مينا البصل، ندوة تثقيفية، تحت عنوان "الوعي الصحي"، وتناولت طب الأسنان ومشاكل الأسنان المتعلقة بالتبديل والتسنين، بمشاركة وتنظيم الأمناء النوعيين بالقسم.

وفى محافظة الفيوم،

تواصل أمانة مركز الشواشنه، توزيع عبوات من المساعدات العينية للمواد الغذائية الجافة علي الأسر الأكثر احتياجا، في قرية الربع، وذلك من خلال المرور علي المنازل وفقا لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا لضمان الوصول إلي الأسر الأكثر احتياجا.

وفي محافظة الدقهلية،

أقامت أمانة مركز دكرنس، معرض "أهلا مدارس" لتقديم كافة مستلزمات المدارس للمواطنين بأسعار مخفضة، تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسى الجديد، ويشمل المعرض كافة مستلزمات المدارس، بنسبة تخفيضات تصل من 25% إلى 50%، على كافة القطع الموجودة بالمعرض، ويتضمن المعرض طرح كافة المستلزمات والأدوات المدرسية والأحذية والملابس واليونيفورام، لطلاب المدراس من حضانة وحتي الثانوى ومن المقرر استمرار المعرض لمدة شهر، وهذا وقد أشاد الحضور بجودة المنتجات وكثرتها داخل المعرض، وأشادوا بالأسعار واختلافها عن أسعار السوق.

وفي محافظة المنوفية،

أقامت أمانة مركز تلا، معرض لبيع مستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة، وذلك تحت شعار "أسعار زمان"، ضمن مبادرة ضد الغلاء في قرية البندارية، بالتعاون مع الوحدة الحزبية بقرية البندارية وجمعية تحفيظ القرآن بالبندارية، وشمل المعرض الكثير من المستلزمات التي تخص الأسرة المصرية من مفروشات وستائر وتجهيز العرائس وأدوات منزلية فضلا عن لعب الأطفال والمسائل التعليمية، وكذلك السلع غذائية، وتم تقديم تخفيضات خاصة للأيتام بنسبة 50% على جميع المعروضات.

كما نظمت أمانة بندر شبين الكوم، قافله طبية، موجهة للكشف الطبي بدار ملك الملوك لرعاية الأيتام بشبين الكوم، وتم الكشف على جميع أطفال الدار وتقديم العلاج اللازم لهم، وتضمنت القافلة الطبية تخصصات "باطنة- جراحة- أسنان- أنف وأذن وحنجرة- جلدية"، ولاقت القافلة استحسان وتقدير القائمين علي إدارة الدار.

وفي محافظة الجيزة،

أعلنت أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة، عن تقديم 3 منح دراسية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة 6 أكتوبر فى كليات التكنولوجيا الحيوية وتكنولوجيا العلوم الصحية والتمريض والهندسة وتكنولوجيا المعلومات والإعلام والإدارة والاقتصاد واللغات والترجمة والتربية الخاصة والآثار والإرشاد السياحي، على أن تكون الأولوية لذوى الهمم والأيتام وغير قادرين. كما تواصلت الفاعليات والمبادرات التي تنظمها أمانات الحزب بمراكز وأقسام المحافظة واطلقت أمانة أطفيح قافلتها الطبية رقم 320 بقرية القبابات ووقعت الكشوفات الطبية مجانًا على الأهالي بتخصصات الباطنة والرمد والتحاليل الطبية.

كما افتتحت أمانة قسم الطالبية، أحدث فصولها لمحو أمية الكبار.

كما واصلت أمانة قسم إمبابة، إقامة فصول محو الأمية مع الإقبال المتزايد من الأهالي.

كما تكفلت أمانة قسم الوراق، برفع القمامة وكذلك زرع الأشجار بتلك المناطق.

وفي سياق أخر، شهدت أمانة قسم أوسيم، افتتاح المعرض الـ75 للأسرة المصرية الذي قدم للأهالي السلع بتخفيضات نسبتها 25% وهو المعرض الذي يتم على مستوى كافة مراكز وأقسام المحافظة تحت إشراف أمانة شئون المشروعات بالجيزة.

وفي البدرشين افتتحت أمانة الحزب معرضًا لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة استعدادًا للعام الدراسي الجديد، أيضا نظمت الأمانة ندوة صحية، تحت عنوان "الصحة النفسية للمرأة في المجتمع"، وناقشت الندوة تعريف الأسرة المشكلة المنجية للإضطراب، وكيفية أسرة سوية، وكيفية إنشاء طفل سوى.

وفي محافظة أسيوط،

أقامت الحزب بالمحافظة، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية والملابس الجاهزة والشنط والأدوات، بأسعار مخفضة، في ميدان الشهيد احمد جلال "المنفذ سابقا"، لبيع الملابس المدرسية والادوات بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الاسواق بنسبة تصل إلى 30 و35%، تيسيرا على أولياء الأمور ولتخفيف العبء عن كاهل الأسر، ويضم قسم الأدوات المدرسية بمختلف انواعها (الأدوات المكتبية - مستلزمات كمبيوتر - وسائل تعليمية - ملابس وأحذية مدرسية) والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الخارج.

كما أقامت أمانات مراكز أبنوب والغنايم وديروط وأبوتيج، معارض لبيع المستلزمات المدرسية والملابس الجاهزة والشنط والأدوات، بأسعار مخفضة، وشهدت اقبالا كبيرا من المواطنين لشراء مستلزمات وأدوات المدارس بأسعار مخفضة عن مثيلاتها، حيث تم تجهيز المعارض بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد بتخفيضات وصلت إلى 30%، وتضم المعارض، حقائب وملابس مدرسية وأدوات مكتبية أخرى.

وفي محافظة بورسعيد،

واصلت أمانة قسم الزهور، فعاليات اكتشاف المواهب في الرسم تحت عنوان "المبدع الصغير"، وقامت أمانة الزهور بتنظيم الفعالية في حديقة مكتبة الطفل بالزهور، بحضور عشرات الأطفال وأولياء أمورهم للمشاركة في الفعالية، وذلك للأطفال من سن 8 إلى 15 سنه، وبدأ الأطفال بالتجمع في حديقة المكتبة، وتم توزيع الألوان والورق للرسم وبداية المسابقة، وتم تسليم جوائز قيمة لأفضل عمل فني.

كما نظمت أمانة قسم الضواحي، احتفالية كبري، للأطفال بكورنيش حي الضواحي، بحضور عشرات الأطفال من أبناء الحي، وتم توزيع الهدايا عليهم وكذلك ممارسة الألعاب المختلفة، حيث بدأ الأطفال بالتجمع في كورنيش قناة الاتصال فور سماع مكبرات الصوت بالأغاني المختلفة، واشترك معهم أعضاء قسم الضواحي في إدخال البهجة والسرور عليهم.

وفي محافظة الأقصر،

أقامت أمانة مركز الأقصر، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بمدينة الطود للعام الدراسي الجديد بأسعار مخفضة، تزيد عن 25% مساهمة في تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، وشهد المعرض خلال اليوم الاول إقبالا ملحوظاً من المواطنين الذين بدورهم وجهوا التحية لقيادات الحزب في توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة ومناسبة لمحدودي الدخل.

وفي محافظة الغربية،

تواصل أمانة مركز السنطة، لليوم الرابع علي التوالي، إقامة معارض لبيع المستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة عملها بالانتشار بقري المركز، لبيع الأدوات المدرسية وجميع المستلزمات بأسعار أقل مما يتم تداوله فى الأسواق، حيث تم إقامة المعرض فى قرية الرجبيه، ويحتوى المعرض على تخفيض تصل إلى 25% على أغلب المستلزمات الدراسية، وأبدى عدد من المواطنين بالرجبيه رضاهم عن المعرض وأسعار الأدوات المدرسية الموفرة به، إضافة إلى وجود عدد كبير من العروض الجيدة التى تخفف عن كاهلهم شراء كم كبير من الأدوات خاصة أن البعض يشترى أغلب مستلزماته قبل بداية العام الدراسى.

كما نظمت أمانة المرأة بمركز زفتي، يوم ترفيهي ضمن فاعليات نادي الطفل، وبدأ اليوم الترفيهي المتكامل بالسلام الجمهورى ثم تلاوة القرآن الكريم ثم اعلنت إشارة البدء، حيث أقيمت مبارة كرة القدم بين فريقى حزب مستقبل وطن وشباب سنباط وانتهت بتعادل الفريقين

ثم توالت العروض والألعاب الرياضية، وتقديم فقره كاراتيه من مركز شباب سنباط، وقدمت الألعاب الترفيهية للأطفال لحثهم على المشاركة فى الألعاب الرياضية سعادة غامرة على وجوه لاعبينا باليوم الترفيهي المصغر يضم العديد من الألعاب الترفيهيه الممتعه وتحقق التوازن النفسي لهم وتساهم في عملية التحفيز المعنوي التى تكون شخصيتهم وتنمي جانب المسئولية لديهم.

كما تواصل أمانة قسم ثان طنطا، جهودها لتوفير الأدوات المدرسية بأسعار في متناول متوسطي الدخل، واستقبل المعرض المواطنين الذين اقبلوا للحصول علي لوازم المدارس بالاسعار التي تم الاتفاق عليها والتي قاربت بالفعل أسعار الجملة.

وفي محافظة الإسماعيلية،

أقامت أمانة مركز القنطرة غرب، معرضا لبيع المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، في شارع المعاهدة بجوار المرور القديم.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانة مركز كفر سعد، قافلة طبية للكشف المبكر عن الكبد الدهني وأورام الكبد وفيروس بي بالمجان، في قرية الوسطاني، بالتعاون مع مستشفي الكبد المصري، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا، وسط تنظيم واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية اللأزمة.

وفي محافظة البحيرة،

أقامت أمانة مركز النوبارية، إحتفالية كبرى لتكريم أوائل الطلبة والمتفوقين من أبناء مدينة النوبارية في الشهادات العامة من الإعدادية، والثانوية العامة، والأزهرية والفنية، في نادي مبارك الرياضي (بيت العائلة)، وذلك بحضور أمين الحزب بالمحافظة وقيادات وأعضاء هيئة المكتب، وعدد كبير من الأهالي والقيادات الشعبية والتنفيذية، وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير للطلاب والطالبات.

وفي محافظة المنوفية،

نظمت أمانة مركز أشمون، قافلة طبية للكشف علي أمراض الباطنة والأطفال والتحاليل الطبية، والكشف المبكر عن سرطان الثدى واعتلال الكلى، مع توفير لقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في الوحدة الحزبيّة بقرية منيل جويدة.

وفي محافظة بني سويف،

نظمت آمانة المرأة بمركز بني سويف، ندوة عن الصحة الانجابية، حضرها عدد من السيدات والفتيات،

وتناولت الندوة كيفية تنمية الأسرة المصرية، والحفاظ على صحة الام والطفل، وظاهرة ختان الاناث واضراره والزواج المبكر واضراره على الفتاة والجنين، كذلك بعض الإجراءات الصحية اللازمة للسيدة الحامل التي تتضمن ضرورة المتابعة المستمرة لدى الطبيب.

وفي محافظة سوهاج،

أطلقت أمانة الشباب بالمحافظة، رابع دوراتها التدريبية ضمن برنامج تأهيل الشباب في ندوة أدبية لمناقشة رواية "الخيميائى"، للكاتب باولو كويلو، وذلك بمقر الحزب، حيث يذكر أن الرواية ترجمت إلى 67 لغة، مما جعلها تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأكثر كتاب مترجم لمؤلف على قيد الحياة.

وفي محافظة السويس،

تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، فعاليات مبادرة "شركاء من أجل صحتك" لإجراء الكشف الطبي علي أمراض القلب والقسطرة علي المواطنين بالمجان، وتأتي استمرار فعاليات المبادرة للأسبوع السابع على التوالي وسط نجاح متميز بشهادة الجميع فى الأسابيع الست الماضية نظراً للخدمات الملموسة التى نجحت فيها المبادرة فى تحقيق هدفها سواء فى التخصصات أو توافر الأدوية بالمجان.

وفي محافظة الوادي الجديد،

تنفذ أمانة مركز الخارجة، دورة تدريبية في اللغة العربية، لمدة ثلاثة أيام في الفترة من يوم السبت الموافق 9 سبتمبر وحتي الإثنين 5 سبتمبر في تمام الساعة السابعة مساء بقاعة مكتبة مصر العامة، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة اللغة العربية، وتتناول مفاهيم وأساسيات علم اللغة، وستمنح شهادة تقدير فور الإنتهاء من الدورة، مع منح اوائل المتفاعلين في الدوره جوائز قيمة.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.