تامر أمين: سواريش اتظلم في الأهلي بسبب الظروف غير العادلة.. فيديو

قال الإعلامي تامر أمين، إن مبارة الأهلي اليوم أمام سيراميكا كليوباترا هي ختام مسيرة الأهلي في الدوري الحالي بكل ما فيه.

وأضاف تامر أمين، خلال برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "الأهلي اليوم يودع مديره الفني والظروف والأوضاع تقتضي أن من يقود المهمة مدرب جديد".

واستطرد: سواريش أتظلم لأنه لم يعمل في ظروف عادلة، ولكن مع ذلك لا يوجد هناك مفر من رحيله.

وقال ريكاردو سواريش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن اللاعبين الشباب قدموا أداء قويا أمام سيراميكا كليوباترا في ختام الدوري وأصبحوا أفضل من ناحية التطور.

وأضاف سواريش خلال المؤتمر الصحفي: انطباعي عن الأهلي معلوم للجميع، وكنت أعرفه قبل أن أصل إلى تدريب الفريق وأفخر بتولي قيادته الفنية.

وأشار سواريش إلى أنه منذ أن تولى المسئولية ومن قبلها كان يجهز للعمل وقام بتحليل الفريق بشكل كبير وشاهد العديد من المباريات السابقة، وأنه وقف على بعض الملحوظات في الدفاع، في الوقت الذي يملك فيه الفريق عناصر مميزة ولكنه تأثر بالإجهاد البدني.

وأوضح: اللاعبون خاضوا مباريات كثيفة في فترة زمنية قصيرة، مما سبب إجهادا كبيرا، خاصة مع وجود إصابات للاعبين خاصة في مركز الجناح مثل طاهر محمد طاهر وبيرسي تاو وحسين الشحات ولويس ميكيسوني ثم إصابة محمد شريف ومحمد عبد المنعم وعمرو السولية وأحمد عبد القادر.. الجميع يعلم أن قرار الأهلي التاريخي بإراحة اللاعبين كان مناسبا وبعدها عاد بعض اللاعبين الكبار للمشاركة بشكل تدريجي.