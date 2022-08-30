بث مباشر.. أمسية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين

تقيم وزارة الأوقاف المصرية أمسية ابتهالية كبرى لكبار المبتهلين بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) بالقاهرة عقب صلاة العشاء.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.



وتفتتح وزارة الأوقاف ( 17) مسجدًا جديدًا ( إحلالًا وتجديدًا ) الجمعة القادمة 2 / 9 / 2022م ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/2022م حتى تاريخه ( 126 ) مسجدًا، منها ( 108 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 18) مسجدًا صيانة ، وهي على النحو التالي:

مديرية أوقاف المنوفية

م المسجد وعنوانه

1. العفيفي- ميت عفيف - الباجور

2. الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم

3. الشهيد هاني هوانه – ميت خلف – شبين الكوم

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

4. عزبة بسيوني – النخلة البحرية – مركز أبو حمص

5. القلاو - عزبة القلاو - قافله - أبو حمص ثان

6. سيدي حامد – كوم أشو – كفر الدوار

7. بيومي القاضي – حفص – مركز دمنهور

8. الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير

مديرية أوقاف سوهاج

م المسجد وعنوانه

9. النور الشيخ زين الدين – طهطا

10. الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام

11. آل حماد الكبير ( الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم ) – أولاد إسماعيل المراغة

مديرية أوقاف المنيا

م المسجد وعنوانه

12. التوبة – أباظا – بني سالم – دير مواس

13. موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا

14. الفطاطرة – الروضة - مطاي

مديرية أوقاف قنا

م المسجد وعنوانه

15. الإسلام – حي المصالح – شارع معاوية بن أبي سفيان - بندر قنا

مديرية أوقاف بني سويف

م المسجد وعنوانه

16. آل خاطر – طحا بوش - ناصر

17. التقوى – بني هاني - إهناسيا

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