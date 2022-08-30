خبراء الاقتصاد يتوقعون أسعار الدولار الفترة القادمة.. وخبيرة: ارتفاع بسيط

يمن الحماقي: ارتفاع بسيط في اسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة

رشاد عبده: ارتفاع الدولار نتيجة رفع بعض البنوك الخاصة لأسعار الفائدة



توقع عدد من الخبراء و المحللين ارتفاع الدولار وفقا لتحليل المشهد العالمي و القفزات التي يحدثها الدولار في الفترة الأخيرة لذلك استطلع "صدى البلد" آراء بعض خبراء الاقتصاد في اسعار الدولار خلال الفترة القادمة، حيث تفاوتت الآراء بين ارتفاع الدولار ، و ارتفاع نسبي للدولار.

ارتفاع بسيط

توقعت الدكتورة يمن الحماقي، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ارتفاع بسيط في اسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، وفقا لعدة مؤشرات اقتصادية.

و أضافت "الحماقي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المؤشرات الاقتصادية التي توحى بارتفاع بسيط في اسعار الدولار الامريكي هي، اعلان البنك المركزي مؤخرا عن انخفاض فجوة النقد الأجنبي لدى الجهاز المصرفي إلى ٤٠٠ مليون دولار، فضلا عن الأسلوب العلمي الذي يتبعه القائم بأعمال محافظ البنك المركزي الجديد، و الذي طلب من الجهاز المصرفي حصر طلبات الاستيراد المطلوبة الفترة القادمة ليستطيع معرفة قدرة البنك على تلبيتها، بالاضافة إلى زيادة النقد الاجنبي من عمليات الاستحواذ و الاستثمار الأجنبي، و تحسن السياحة.

وأشارت الخبير الاقتصادي إلا أن تنشيط الصادرات وإشراك الصناعات الصغيرة في عمليات التصدير، سيؤدي إلى استقرار اسعار الدولار الامريكي، بل و من الممكن أن ينخفض أيضا.

توقعات ارتفاع الدولار

و اتخذت توقعات ارتفاع الدولار مكانها بين خبراء الاقتصاد الذين أكدوا توقعات ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.

توقعات ارتفاع الدولار.. توقع الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ارتفاع الدولار الفترة القادمة، نتيجة رفع بعض البنوك الخاصة لأسعار الفائدة.

و أضاف "عبده" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قرض صندوق النقد الدولي من الممكن أن يؤثر على حركة الدولار و يؤدي إلى ارتفاع الدولار .

سعر صرف الدولار الأمريكي

و في سياق متصل، يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال التعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

و ارتفعت أسعار صرف الدولار في ختام تعاملاته اليوم بقيمة قرشين مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، وتداولت البنوك أسعار صرف الدولار اليوم ما بين "19.16 - 19.23" جنيه للشراء ، و"19.24 - 19.26" جنيه للبيع

سعر صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.17جنيه للشراء، مقابل 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه



سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الامريكي

دولار في بنك كريدي اجريكول: 19.26 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 19.19 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 19.18 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي



سعر الدولار في المصرف المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.



سعر الدولار في بنك بلوم: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.



سعر صرف الدولار

دولار في بنك المشرق: 19.14 جنيه للشراء، مقابل 19.24 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.