لأول مرة منذ الثمانينات.. فيروس ينتشر فى نيويورك دون أعراض| فيديو

أعلنت قناة «العربية»، عن فيروس صامت ينتشر فى نيويورك لأول مرة منذ الثمانينات دون أعراض، و حذرت منه هيئة الصحة فى الولايات المتحدة بعد اكتشاف الفيروس فى عينات من المياه صرف الصحى قادمة من شمال ولاية نيويورك.

أوضح التقرير، أن فيروس شلل الأطفال تم اكتشافه فى 4 عينات من مقاطعة سوليفان فى أول حالة تفشى منذ عقد من الزمان، العينات تثبت إصابة أحد السكان المجهولين بالفيروس كما تبين أن الشاب المصاب لم يتم تلقيحه.

وقالت مارى تى باسيت، مفوضة الصحة فى نيويورك، إن شلل الأطفال فى نيويورك اليوم يمثل تهديدا وشيكا لجميع البالغين و الأطفال الذين لم يتم تلقيحهم أو لم يواكبوا التطعيمات ضد شلل الأطفال .

الفيروس الصامت

أكد أن الفيروس تم تحديده فى ثلاث مقاطعات متجاورة هى "روكلاند"و"أورانج"و"سوليفان" و لا يظهر الفيروس أى أعراض على الإصابة، كما أن المصابين يمكنهم نقل العدوى خلال أيام أو أسابيع.

وأكد المسؤولون بأنه من الممكن أن يكون مئات الأشخاص فى الولاية قد أصيبوا بشلل الأطفال و لكنهم لا يعرفون ذلك.