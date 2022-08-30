وزير المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها تشجيع القطاع الخاص

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها تشجيع القطاع الخاص، وأن دور القطاع الخاص حتمى وليس اختياري.

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القطاع الخاص هو من يوفر ملايين فرص العمل، والقطاع الخاص هو الفاعل الخاص.

ولفت إلى أن القطاع الخاص أكثر فاعلية فى الإدارة و التشغيل، وهناك ايمان بأن التنمية الشاملة تكون بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.

وكشف أننا نستهدف تحصيل ضرائب بقيمة تريليون و 500 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.