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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير المالية: وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها تشجيع القطاع الخاص

محمد معيط
محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة هدفها تشجيع القطاع الخاص، وأن دور القطاع الخاص حتمى وليس اختياري.

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وزير المالية: إضافة 450 ألف أسرة جديدة إلى تكافل وكرامة

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وزير المالية: مصر تصدر غاز طبيعي للخارج بـ 500 مليون دولار شهريا

وقال وزير المالية، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن القطاع الخاص هو من يوفر ملايين فرص العمل، والقطاع الخاص هو الفاعل الخاص.

 

ولفت إلى أن القطاع الخاص أكثر فاعلية فى الإدارة و التشغيل، وهناك ايمان بأن التنمية الشاملة تكون بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.

 

وكشف أننا نستهدف تحصيل ضرائب بقيمة تريليون و 500 مليار جنيه فى العام المالى المقبل.

 

 

محمد معيط القطاع الخاص وزير المالية صدى البلد أحمد موسى

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