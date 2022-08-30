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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اعتزال وليد سليمان.. محمد الشناوي: قائد حقيقي بيحل أي أزمة قبل حدوثها

وليد والشناوي
وليد والشناوي

 

ودع محمد الشناوي حارس مرمي النادى الاهلي  صديقه وزميله وليد سليمان نجم القلعة الحمراء، بعد اعلانه اعتزاله اللعب اليوم، بعد مشوار طويل فى الملاعب المصرية.


وكتب الشناوي عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام": "‏فيه معيار واحد لنجاح اي لاعب وهو حب الجمهور ليه اللي شافه وليد سليمان من جمهور النادى الاهلي علي مدار السنوات الماضية هو اكبر دليل انه كان من انجح اللعيبة اللي عدوا علي النادى وحب الجمهور ليه هو المكافأة اللي بيستناها اي لاعب بعد مايفني عمره لنادى وجمهور حبهم من كل قلبه وكان عايز يديهم طول الوقت افضل ماعنده.


وتابع "وليد سليمان مش بس لعيب لعب معاه لكن قائد حقيقي قادر يحل اي ازمة قبل ماتحصل وصديق واخ لكل اللي لعبو معاه النهاردة اخر يوم للحاوى فى الملاعب بس مش اخر يوم في قلوب لعيبة وجمهور الاهلي بالتوفيق في كل خطواتك الجاية يا حاوي"


 

أعلن وليد سليمان، لاعب النادي الأهلي المعتزل، تفاصيل اتخاذه قرار اعتزال كرة القدم، بنهاية الموسم الجارى في بطولة  الدورى الممتاز.


ورغم تلقي وليد سليمان العديد من العروض من أجل الانتقال إلى أحد الفرق المحلية والعربية إلا أنه تمسك بالخروج من البيت الكبير عبر الاعتزال بقميص النادى الأهلي.


وتعاقد النادي الأهلي يوم 2 أغسطس عام ٢٠١١ مع الحاوي وليد سليمان قادما من فريق إنبى في صفقة تاريخية للقلعة الحمراء نظراً للإضافة الهائلة التي صنعها الحاوى للأهلى.

وبعتبر حاوى النادى الأهلي من العناصر ذوى الخبرات الكبيرة التي دوما ما يلجأ إليها مدربو القلعة الحمراء الذين تعاقبوا على تدريب المارد الأحمر باعتباره أحد الحلول السحرية لفك شفرة المنافسين.

وحصد وليد سليمان منذ انضمامه الى القلعة الحمراء نحو 16  بطولة محلية وقارية وهدد شباك حراس المنافسين وكان دوما مصدر ازعاج لخصوم الأهلي.

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اعتزال كرة القدم وليد سليمان جمهور الأهلي محمد الشناوي الدوري الممتاز

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