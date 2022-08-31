نشرة الفن.. جلسة تصوير مثيرة للفنانة ميرهان حسين .. والتحقيق مع رانفير سينج بسبب صوره .. وحقيقة وفاة عفاف شعيب

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها جلسة تصوير مثيرة للفنانة ميرهان حسين والتحقيق مع رانفير سينج بسبب صوره العارية وحقيقة وفاة عفاف شعيب.

تعرض نجم بوليوود رانفير سينج لأزمة كبيرة مؤخرا بعد نشر صور له عاريا، ووصل الأمر لتدخل الشرطة لاستدعائه والتحقيق معه إثر حالة الغضب التي اندلعت ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنانة عفاف شعيب بعد أيام من اندلاع نفس الشائعة عن ميرفت أمين وخالد زكي وغيرهم.

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن أجرأ إطلالتها خلال الإجازة الصيفية في العلمين التي عادت منها مؤخرا لاستئناف تصوير أحداث أعمالها المقرر طرحها قريبا.

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على التعليق على نهاية مشوار مدرب النادي الأهلي ريكاردو سواريش بعد مباراة اليوم التي فاز فيها على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

تنطلق مساء غدا الأربعاء، النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

يبدو ان الفنان الشاب أحمد يونس والذي لقب بشبيه محمد منير يحاول أن يلفت الأنظار إليه بكافة الطرق فبعد ظهوره فى أكثر من برنامج بسبب التشابه الكبير بينه وبين الكينج محمد منير وظهوره فى أحدث أغانيه “للي” قرر أحمد يونس أن يثير الجدل بفيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك، زعم فيه تلقيه علقة سخنة من زوجته بسبب خلاف بينهما.



كشفت الفنانة نادين الراسي أن شقيقها الراحل جورج الراسي كان مرتديا بدلة في التابوت الذي وضع فيه في جنازته وأثناء دفنه، قائلة:" أكتافه ضيقين عالتابوت لأن الدنيا كلها ما كانت سايعته قبل".

رحلت ممثلة شابة إثر إصابتها بمرض مفاجئ وغير متوقع أمس الاثنين، بعد محاولات لعلاجها خلال الفترة الماضية دون جدوى، حيث أصيبت الممثلة الأمريكية من أصل جنوب إفريقي تشارلبي دين كريك بمرض نادر وغريب لم يستطع الأطباء تحديد هويته خلال الفترة الماضية، وتوفيت في مستشفى بنيويورك.