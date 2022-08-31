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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. جلسة تصوير مثيرة للفنانة ميرهان حسين .. والتحقيق مع رانفير سينج بسبب صوره .. وحقيقة وفاة عفاف شعيب

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية أبرزها جلسة تصوير مثيرة للفنانة ميرهان حسين والتحقيق مع رانفير سينج بسبب صوره العارية وحقيقة وفاة عفاف شعيب.

 

بتهمة نشر الفحش.. التحقيق مع رانفير سينج نجم بوليوود بسبب صور عارية

تعرض نجم بوليوود رانفير سينج لأزمة كبيرة مؤخرا بعد نشر صور له عاريا، ووصل الأمر لتدخل الشرطة لاستدعائه والتحقيق معه إثر حالة الغضب التي اندلعت ضده عبر مواقع التواصل الاجتماعي. 

 

عفاف شعيب: أنا بخير.. وسأقاضي مروجي شائعة وفاتي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة الفنانة عفاف شعيب بعد أيام من اندلاع نفس الشائعة عن ميرفت أمين وخالد زكي وغيرهم.

 

التاتو يغطي جسمها.. أجرأ إطلالات ميرهان حسين في العلمين

كشفت الفنانة ميرهان حسين عن أجرأ إطلالتها خلال الإجازة الصيفية في العلمين التي عادت منها مؤخرا لاستئناف تصوير أحداث أعمالها المقرر طرحها قريبا. 

 

نبيل الحلفاوي يودع سواريش وميكيسوني برسالة مفاجئة

حرص الفنان نبيل الحلفاوي على التعليق على نهاية مشوار مدرب النادي الأهلي ريكاردو سواريش بعد مباراة اليوم التي فاز فيها على سيراميكا كليوباترا بأربعة أهداف مقابل لا شيء. 

 

فيلم الافتتاح وأبرز النجوم الحاضرين.. تفاصيل انطلاقة مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي غدا

تنطلق مساء غدا الأربعاء، النسخة 79 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي  المقرر إقامتها في الفترة من 31 أغسطس وحتى 10 سبتمبر.

 

علقة ساخنة لشبيه محمد منير.. أعرف السبب.. فيديو

يبدو ان الفنان الشاب أحمد يونس والذي لقب بشبيه محمد منير يحاول أن يلفت الأنظار إليه بكافة الطرق فبعد ظهوره فى أكثر من برنامج بسبب التشابه الكبير بينه وبين الكينج محمد منير وظهوره فى أحدث أغانيه “للي” قرر أحمد يونس أن يثير الجدل بفيديو قام بنشره على صفحته الشخصية بموقع الفيديوهات الشهير تيك توك، زعم فيه تلقيه علقة سخنة من زوجته بسبب خلاف بينهما.
 

نادين الراسي: جورج أكتافه ضيقين عالتابوت وكان يقتل قتيل كرمال أخته

كشفت الفنانة نادين الراسي أن شقيقها الراحل جورج الراسي كان مرتديا بدلة في التابوت الذي وضع فيه في جنازته وأثناء دفنه، قائلة:" أكتافه ضيقين عالتابوت لأن الدنيا كلها ما كانت سايعته قبل". 

 

رصيدها 3 أعمال.. رحيل ممثلة أمريكية بعد إصابتها بمرض نادر

رحلت ممثلة شابة إثر إصابتها بمرض مفاجئ وغير متوقع أمس الاثنين، بعد محاولات لعلاجها خلال الفترة الماضية دون جدوى، حيث أصيبت الممثلة الأمريكية من أصل جنوب إفريقي تشارلبي دين كريك بمرض نادر وغريب لم يستطع الأطباء تحديد هويته خلال الفترة الماضية، وتوفيت في مستشفى بنيويورك. 

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