قراصنة إيرانيون يخترقون هاتف رئيس الموساد الإسرائيلي.. ويسخرون منه

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن قراصنة إيرانيين اخترقوا هاتف رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برينع الشخصي.

وحسب موقع ”مفزاك لايف“ الإسرائيلي، فإن قراصنة إيرانيين اخترقوا هاتف رئيس الموساد برينع، ونشروا صورًا لأسنانه مع نصائح طبية حول ضرورة تنظيف الأسنان مرتين يوميًا.

وقال إن، مجموعة القراصنة الإيرانيين الذين يستخدمون مجموعتي “تليجرام” و”تويتر” يطلقون على أنفسهم ”الأيدي المفتوحة“ نشروا الملف الطبي الخاص برئيس الموساد برينع.

ووفقا للموقع العبري، ”بعد وقت من نشر صور أسنان رئيس الموساد، أرفقت المجموعة الإيرانية بعض النصائح له للحفاظ على نمط حياة صحي“.

كما كتبت المجموعة الإيرانية على صور رئيس الموساد الإسرائيلي التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ”نظف أسنانك بانتظام مرتين في اليوم“.

نشر ملفات خاصة برئيس الموساد

وهذه المرة الثانية التي تخترق ذات المجموعة من القراصنة الإيرانيين ملفات خاصة برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، خلال أشهر قليلة.

وفي مارس الماضي، نشرت ذات المجموعة بيانات شخصية له، تضمنت استمارة ضريبية يعود تاريخها إلى، العام 2022، كما تضمنت معلومات عن راتبه، ومدخراته، ومعاشه التقاعدي.

كما نشرت المجموعة سابقًا صورًا ومعلومات شخصية عن برنيع، الذي يترأس جهاز الموساد الإسرائيلي، منذ الأول من يونيو العام الماضي.