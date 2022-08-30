الحرب خدعة..حيلة أوكرانية ذكية تسببت في خسائر لا تعد لـ روسيا

كشف تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن طريقة ذكية تخدع بها القوات الأوكرانية روسيا وتهدر بها الكثير من الأسلحة والمعدات والصواريخ.

وقالت الصحيفة في تقريرها إن أسطولا من المركبات الخشبية التي تشبه أنظمة الصواريخ الأمريكية المتقدمة هيماريس خدع القوات الروسية وأجبرتها على اهدار صواريخ كروز طويلة المدى باهظة الثمن على أهداف وهمية. وفقا لمقابلات مع كبار المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين الذين أكدوا ذلك.

أوكرانيا تضرب روسيا بأسلحة خشبية

وأوضحت الصحيفة أن الأفخاخ الأوكرانية هي عبارة مركبات مصنوعة من الخشب ولكن لا يمكن تمييزها عن أنظمة هيماريس من خلال عدسة الطائرات الروسية بدون طيار، التي تنقل مواقعها إلى المدمرات التي تطلق صواريخ كروز البحرية في البحر الأسود.

وقال المسؤول أوكراني كبير تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إنه بعد بضعة أسابيع في الميدان، جذبت الشراك الوهمية ما لا يقل عن 10 صواريخ كاليبر كروز، وهو نجاح أولي أدى بأوكرانيا إلى توسيع إنتاج النسخ المقلدة للاستخدام على نطاق أوسع.

ويعد استخدام المركبات الوهمية لنظام الصواريخ والذي لم يتم الإبلاغ عنه من قبل أحد التكتيكات غير المتكافئة التي اعتمدتها القوات المسلحة الأوكرانية للقتال ضد عدو أكبر وأفضل تجهيزًا.

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في الأسابيع الأخيرة، فجر عملاء كييف خطوط السكك الحديدية والكهرباء في الأراضي الروسية المحتلة، وفجروا عبوات ناسفة داخل مستودعات أسلحة روسية واغتالوا متعاونين مشتبه بهم.

وقد يكون تدمير المركبات المموهة الأوكرانية مسؤولاً جزئيًا عن تقييمات روسيا المتفائلة بشكل غير عادي بتدمير المدفعية الغربية ولا سيما نظام صاروخ المدفعية عالي الحركة الأمريكي الصنع، أو هيماريس HIMARS. ولاحظ أحد الدبلوماسيين الأمريكيين: "لقد زعموا أنهم ضربوا أنظمة هيماريس أكثر من عدد الأنظمة آلتي ارسلنها الى أوكرانيا".

وتؤكد الطرق التي قطعتها أوكرانيا لحماية أنظمة الصواريخ المزودة من الغرب على أهميتها في ساحة المعركة.

ويُعزى الفضل إلى الأنظمة الصاروخية في إعاقة تقدم روسيا في الشرق والجنوب من خلال منح أوكرانيا القدرة على الضرب من مسافة 50 ميلاً، مما أدى إلى تدمير مئات الأهداف الروسية عالية القيمة، بما في ذلك خطوط الإمداد ومخازن الأسلحة والمراكز اللوجستية والدعم والدفاع وفقا لمسؤولين أمريكييين.

وفي الشهر الماضي ، أمر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو جنرالاته بإعطاء الأولوية لتدمير أنظمة المدفعية بعيدة المدى بعد أن ضربت خطوط الإمداد الروسية الرئيسية. وكل أسبوع تقريبًا، يعلن شويجو ومسؤولو دفاع روس آخرون عن ضربات جديدة ناجحة على أنظمة الصواريخ المزودة من الغرب ، بما في ذلك أنظمة هيماريس HIMARS الأمريكية خفيفة الوزن.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، نفى متحدث باسم البنتاجون بشكل قاطع مزاعم روسيا، وأعلن أن جميع أنظمة هيماريس المقدمة من الولايات المتحدة تعمل.

وقال تود بريسيلي ، القائم بأعمال المتحدث باسم البنتاجون: "نحن على علم بهذه المزاعم الأخيرة للوزير شويغو ، وهي كاذبة بشكل واضح ومع ذلك، ما يحدث هو أن الأوكرانيين يستخدمون بدقة وفعالية مدمرتين أنظمة الصواريخ الدقيقة ."