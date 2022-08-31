الغرف التجارية: حزمة الإجراءات الاستثنائية تساعد في تيسير الإفراج عن الواردات

أكد الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أن هناك تناغم واضح بين الحكومة والبنك المركزي، مضيفا أن الحكومة والبنك المركزي هدفهم الاقتصاد المصري.

وأضاف علاء عز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك مشاكل اقتصادية عالمية صدرت لمصر ناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تبقى من جائحة فيروس كورونا، لافتا إلى أن الدولة تعمل جاهدة للتعامل مع الأزمة بمنتهى الحكمة.

وتابع الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية، أن حزمة الاجراءات الاستثنائية والتي أعلنت عنها وزارة المالية ستساعد في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وفي السياق نفسه أشار الدكتور علاء عز أمين عام إتحاد الغرف التجارية، إلى أن مردود إيجابي لقرارات المالية والتي صدرت اليوم.