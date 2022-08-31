غتوري: وقف تحصيل الغرامات من المتأخرين بإنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة

كشف الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، عن أن كل القرارات التي تم اخدها من قبل وزارة المالية سيتم تنفيذها بشكل فوري.



وأضاف الشحات غتوري، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج من مصر، المذاع عبر قناة سي بي سي، مساء اليوم الثلاثاء، أن حزمة إجراءات إستثنائية لتيسير الأفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين.

وتابع الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، انه وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين في انهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوبة.

مهلة ٤ أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل



وفي السياق نفسه أشار الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن مهلة ٤ أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل.