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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

برفقة رمضان صبحي.. شاهد أحدث ظهور لياسمين عز عبر انستجرام

ياسمين عز ورمضان
ياسمين عز ورمضان صبحي

نشرت الإعلامية ياسمين عز صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ياسمين عز في الصورة برفقة اللاعب ياسمين عز لاعب نادي بيراميدز.

بإطلالة جريئة .. ياسمين عز تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

يذكر أن الإعلامية ياسمين عز  وجهت نصيحة للفتيات قائلة: “ابعدي عن العلاقات المعقدة، غير المتكافئة، والتي يكون فيها مشاكل وخناقات والقائمة على المصلحة، والشخص الأناني، والمستعد أن يخسرك مع أول خلاف يقع بينك وبينه، والذي لا يصون الأسرار”.

وقالت  خلال تقديمها برنامج “كلام الناس”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”: “إبعدي عن الراجل العيل، اللي ميعرفش يعني إيه كلمة راجل”.

وعلقت الإعلامية ياسمين عز، على تريند القائمة، قائلة :"الجواز وعد وعهد واهتمام وأمان وسند.. وليه نقدر البلاء قبل وقوعه.. ليه حولناه لبيزنس وصفقة!".

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