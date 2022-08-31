في حوار لا تنقصه الصراحة.. طارق الدسوقي ضيف إيمان أبو طالب.. الجمعة

تستضيف الإعلامية إيمان أبو طالب الفنان القدير طارق الدسوقي في برنامجها "بالخط العريض" المذاع على شاشة قناة الحياة.

ويكشف الفنان طارق الدسوقي خلال اللقاء لأول مرة تفاصيل خلافه مع الفنانة عفاف شعيب في مسلسل "حصاد الشر"، وتفاصيل تغيير اسم مسلسل "السقوط في بئر سبع".

وتطرق النجم طارق الدسوقي خلال اللقاء إلى كواليس عمله مع الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم ناصر 56 قائلا : هناك مشهد في الفيلم عدناه 48 مرة !.

وأكد طارق الدسوقي خلال اللقاء أنه لم يكن على وعي بأن السينما هي تاريخ الفنان الحقيقي، ووجه الدسوقي سؤالا خلال الحلقة لإيمان أبو طالب قائلا لها : " أنتي بتجيبي الحاجات دي منين ، لترد الأخيرة قائلة : دي حاجات موجودة وانت مصر تعديها !".

يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض على تليفزيون الحياة في الثامنة مساءا كل يوم جمعة من تقديم الإعلامية القديرة ايمان أبو طالب.