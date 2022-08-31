بسبب الماء المغلي.. ديانا هشام تعلن إصابتها بحرق في القدم

أعلنت الفنانة ديانا هشام بإصابتها بحرق بسيط في قدمها، وذلك عبر صورة نشرتها على خاصية الاستوري علي صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت ديانا هشام:" الحمد لله، وقع علي رجلي مايه مغلية".

يذكر أن كشفت الفنانة الشابة ديانا هشام، عن مرورها بأزمة نفسية بعد زيادة وزنها في إحدى الفترات.

وقالت ديانا هشام خلال لقائها في برنامج "البوكس": "وزني زاد في الفترة الأخيرة بسبب استخدامي بعض الأدوية، ومررت بحالة من التعب والإرهاق".

وتابعت: "حالتي النفسية تأثرت بزيادة وزني، وتعرضت للكثير من التنمر، وكانت النتيجة أزمة ثقة بالنفس وهذا سبب قيامي بحذف الكثير من صوري".

أما عن صورتها مع النجم محمد صلاح قالت: "صورتي مع محمد صلاح من أهم الصور التي أحتفظ بها، ويوم ظهورها تحولت إلى "تريند" واضطررت لإغلاق موبايلي".