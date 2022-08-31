عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحراج الأهلي .. تعليق صادم من سيد معوض على تصريحات سواريش

صدى البلد

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه أن ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، يرغب بتصريحاته التي أدلى بها في إحراج إدارة الأهلي.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، سواريش أكد أن إدارة الأهلي لم تبلغه بالرحيل،  أعتقد أن الإدارة بلغته بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، كم التقارير التي أكدت رحيل سواريش كثيرة جدًا، والأهلي لم يرد على الأمر نهائيًا، لو كان الأمر خاطيء لأوضحت الإدارة الأمور.

مش مكايدة للزمالك .. الأهلي يصر على التعاقد مع مصطفى فتحي| تفاصيل

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

وواصل معوض، أؤكد أن سواريش ظُلم في الأهلي ووصل في وقت صعب للغاية، بوسط الموسم، وخلال منافسة على الألقاب، وتراجع مستوى اللاعبين بداعي الإرهاق، أعتقد أن الظروف لم تساعده، وأيضًا لم يقدم الإضافة فنيًا، الأمر صعب للغاية في تقييمه سواء جيد أو سيء.

رأفت خليل

وأتم معوض،رأفت خليل لاعب رائع ويمكن مشاركته في أكثر من مركز، وتدريباته مع الفريق الأول، ستمنحه ثقل كبير في الفترة المقبلة.

الأهلى سواريش سيد معوض رأفت خليل ريكاردو سواريش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

مشاهدة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا مباشر الأن (4-0) في الدوري

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الزمالك وايسترن كومباني (1-2) في الدوري

هزيل ومنهار.. تفاصيل حالة قاتل نيرة أشرف بعد 70 يوما داخل السجن

صرخة أم في الزاوية الحمراء: زوجي عاشر بنتي القاصر لمدة 60 شهر

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

خسارة كبيرة.. ما طبيعة إصابة محمد النني ومدة غيابه عن الملاعب ؟

ترشيحاتنا

إصابة بنات أحمد زاهر وجدتهم بفيروس كورونا

ميار شريف تودع بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الأول

سفير مصر في زيمبابوي يسلم «منانجوا» دعوة من السيسي لحضور قمة قادة العالم

أوغندا تعلن رغبتها لتأسيس شراكة مع مصر لتمكين الشباب وحماية الأطفال

منتخب مصر للناشئين يفوز على سوريا 5ـ0 ويلتقي المغرب بربع نهائي كأس العرب

تفاصيل خطة الزمالك لإنقاذ رحيل مصطفى فتحي لـ الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتاجة دعوة حلوة.. رسالة أم الستة أطفال بحريق شقة الإسكندرية قبل وفاتها

شاهد.. أسد يفتك برجل قفز داخل قفصه في غانا

تضرب النار عشوائيًا .. شاهد منتقبة تحمل السلاح في مظاهرات العراق

بفستان جريء.. مي عمر تستعرض جمالها بمشاركة متابعيها بفيديو جديد

فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

لتجنب الكوارث الصحية ..خبيرة تغذية توضح الطريقة الأمثل لتجميد الثمار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ