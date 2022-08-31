إحراج الأهلي .. تعليق صادم من سيد معوض على تصريحات سواريش

أكد سيد معوض نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أنه أن ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي، يرغب بتصريحاته التي أدلى بها في إحراج إدارة الأهلي.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، سواريش أكد أن إدارة الأهلي لم تبلغه بالرحيل، أعتقد أن الإدارة بلغته بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، كم التقارير التي أكدت رحيل سواريش كثيرة جدًا، والأهلي لم يرد على الأمر نهائيًا، لو كان الأمر خاطيء لأوضحت الإدارة الأمور.

وواصل معوض، أؤكد أن سواريش ظُلم في الأهلي ووصل في وقت صعب للغاية، بوسط الموسم، وخلال منافسة على الألقاب، وتراجع مستوى اللاعبين بداعي الإرهاق، أعتقد أن الظروف لم تساعده، وأيضًا لم يقدم الإضافة فنيًا، الأمر صعب للغاية في تقييمه سواء جيد أو سيء.

رأفت خليل

وأتم معوض،رأفت خليل لاعب رائع ويمكن مشاركته في أكثر من مركز، وتدريباته مع الفريق الأول، ستمنحه ثقل كبير في الفترة المقبلة.