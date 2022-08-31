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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إصابة بنات أحمد زاهر وجدتهم بفيروس كورونا

أحمد زاهر و بناته
أحمد زاهر و بناته

اعلنت هدي زاهر زوجة الفنان أحمد زاهر بإصابة بناتها و والدتها بفيروس كورونا، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت هدي زاهر :"لحمد الله والشكر لله علي كل حال وايه حال بناتي ملك وليلي
وامي ايجابي اوميكرون قدر الله وماشاء فعل اللهم أنت الشافي المعافي ولك الحمد
وكل سنه وانتي طيبه بالولو معلش عيد ميلاد بالاوميكرون مختلف برضو وربنا يشفيكوا ويعافيكوا حبايبي".
 

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واحتفل الفنان أحمد زاهر بطرح فيلمه الجديد "فارس" بدور السينمات المصرية، والذي ينافس به في موسم الصيف، بإحدي سينمات مدينة ٦ أكتوبر، مع الجمهور وبحضور عدد من أبطال العمل منهم، منة فضالي، ملك زاهر، أحمد صفوت، عابد عناني، المؤلف حسام موسي، المخرج رؤوف عبد العزيز.

وحضر أحمد زاهر بصحبة زوجته هدي زاهر وحماته السيدة منى نفادي وابنته ملك زاهر، وحرص عدد من المواطنين علي التقاط الصور التذكارية والسيلفي مع الفنان أحمد زاهر ، وهو الأمر الذي رحب به بشدة.

 

 

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