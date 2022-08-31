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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بأقل من 300 ألف جنيه .. 5 سيارات هتشباك في مصر 2022|صور

سيارات هاتشباك اقل
سيارات هاتشباك اقل من 300 الف جنيه

يضم السوق المحلى المصرى للسيارات العديد من الفئات الخاصة بالمركبات ، السيدان والـ SUV  و الهاتشباك وغيرها ، ولكن فئة السيارات الهاتشباك لها طبيعة خاصة بسبب كونها رياضية ويعشقها الشباب والفتيات لصغر حجمها وشكلها الجمالى .

 

 وخلال الفترة الماضية ارتفعت أسعار السيارات ، ولكن مازالت هناك عدد من السيارات داخل السوق المصرى بأسعار تنافسية ، منها سيارات هاتشباك بأقل من 300 الف جنيه ، والتى سنعرضها خلال التقرير التالى .

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الميكانيكي بيقولك .. أنواع بطاريات السيارات المختلفة والفرق بينها

1- سوزوكى التو 

سوزوكى التو

تستمد سيارة سوزوكي التو 2022  قوتها من محرك 800 سي سي ، ينتج قوه قدرها 47 حصان ، وعزم اقصي للدوران 68 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 20 ثانية .

سعر سوزوكي التو 2022

- مانيوال 2021 بسعر 121,000 جنيه

- مانيوال / SCREEN 2021 بسعر 126,000 جنيه

- مانيوال 2022 بسعر 169,900 جنيه

 

2- سوزوكى سيلاريو 

سوزوكى سيلاريو 

تاتى السيارة سوزوكي سيلاريو موديل 2022 بمحرك ثلاثي الأسطوانات سعته 1000 سي سي ، ينتج قوه 65 حصان ، وعزم اقصي للدوران 89 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة مكون من 5 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 12 ثانية .

سعر سوزوكي سيلاريو 2022

- مانيوال / GA 2022 بسعر 229,900 جنيه

- مانيوال GL 2022 بسعر 239,900 جنيه

- مانيوال / GL ALLOY 2022 بسعر 249,900 جنيه

- أوتوماتيك / GL 2022 بسعر 269,900 جنيه

 

3- رينو سانديرو 

رينو سانديرو

زودت سيارة رينو سانديرو 2022 بمحرك 4 سلندر سعته 1600 سي سي ، ينتج قوه قدرها 110 حصان ، وعزم اقصي للدوران 148 نيوتن/ متر ، متصل بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات ، وتتسارع السيارة من 0-100 كم/ ساعة في مدة زمنية قدرها 11 ثانية .

سعر رينو سانديرو 2022

- أوتوماتيك / B1 2022 بسعر 295,000 جنيه

 

4- هيونداي i10 

هيونداي i10 

تضم السيارة هيونداي i10 موديل 2022 محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 84 حصانا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 117 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة من 5 سرعات أوتوماتيكية بتقنية الدفع الامامي.

سعر هيونداي i10 موديل 2022

- أوتوماتيك / SPIRIT 2022 بسعر 295,000 جنيه

- أوتوماتيك / ELITE 2022 بسعر 305,000 جنيه

 

5- سوزوكي بالينو 

سوزوكي بالينو 

تعتمد السيارة سوزوكي بالينو موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات، بسعة 1.4 لتر، بقوة 91 حصان، وعزم أقصى للدوران 130 نيوتن متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات بنظام جر أمامي للعجلات.

وتتسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال 11.6 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر في الساعة، وتتميز بمعدل استهلاك وقود 22.7 كم/لتر، في حين تبلغ سعة خزان الوقود 37 لتر.

سعر سوزوكي بالينو موديل 2022

- أوتوماتيك 2021 بسعر 254,000 جنيه

- أوتوماتيك 2022 بسعر 319,900 جنيه

السوق المحلى المصرى للسيارات سيارات هاتشباك اقل من 300 الف جنيه هاتشباك أسعار السيارات

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