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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غلق محلين وإزالة الإشغالات في حملات مكثفة غربي الإسكندرية

حملات مكبرة بحي غرب
حملات مكبرة بحي غرب الاسكندرية

كثفت المهندسة سحر شعبان رئيس حي غرب بمحافظة الإسكندرية حملات متابعة مدي الالتزام بالمواعيد الصيفية لغلق المحلات والمطاعم والكافيهات وإزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام.

وجابت الحملة شوارعها منطقة مينا البصل وأسفرت عن غلق وتشميع  2 محل بشوارع القفال والبيهقي  وجاء ذلك بوجود إشغال الطريق بالحي.

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وشددت شعبان على تكثيف حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط ومتابعة الالتزام في مواعيد الفتح والغلق للمحلات والكافيهات.

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يأتي هذا تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التي تشغل الطريق العام.

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