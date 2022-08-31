عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-8-2022

أسعار الدواجن و البيض
أسعار الدواجن و البيض اليوم الأربعاء 31-8-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن و البيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و 21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 47 و 48 جنيها للكيلو.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 31-8-2022

سعر الذهب محليا اليوم الأربعاء 31-8-2022

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 و 5.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.  

 

 

اسعار الدواجن اسعار البيض اسعار الدواجن اليوم البيض اليوم سعر البيض أسعار البيض اليوم Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وحيد خليلوزيتش يكشف لـ صدى البلد حقيقة توليه تدريب الأهلي

تفاصيل خطة الزمالك لمنع انتقال مصطفى فتحي إلى الأهلي

صورة ذكية كشفت الصفقة السرية.. محمد رضا بوبو في الأهلي| شاهد

جابها من شعرها.. اعتداء وحشي من رجل على بريطانية وسط الشارع |شاهد

بعد ولادتها.. كندا علوش تفاجئ متابعيها|شاهد

صورة تكشف أولى صفقات الأهلي الصيفية| شاهد

الأهلي يقترب من ضم "أسد" الكاميرون| تفاصيل

سيد معوض يفتح النار على أحمد عبد القادر: اعتذر لجماهير الأهلي |فيديو

ترشيحاتنا

عقوبات شديدة وعزلة دبلوماسية وتهديدات عسكرية.. إسرائيل تطالب بردع إيران بسبب النووي

4 انتصارات متتالية.. مشوار شوقي غريب لإبقاء المقاولون العرب في الدوري

طلاب الثانوية العامة للمكفوفين يختتمون امتحانات الدور الثاني اليوم

صرح هندسي على النيل.. كوبرى ومحور كلابشة الجديد بأسوان مشروع تنموي عملاق

أغنيتان بصوته.. ما لا تعرفه عن لاعب الأهلي الراحل محمد عبد الوهاب

أوقات وأماكن يستجاب فيها الدعاء .. علي جمعة يكشف عنها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جامب سوت.. كيم كاردشيان تتألق بإطلالة تبرز جمالها

تسبب العمى.. احترس من تناول القهوة بهذه الطريقة

سابه غرقان في دمه.. تفاصيل مصرع اليوتيوبر "أحمد ميرندا"|وانهيار والدته:عايزة حق ابني

كراهية لليهود.. اعتداء صبي أمريكي على رجلين من السامية بمطفأة حريق |شاهد

فيديو

على موسيقى أفلام يوسف شاهين وحسن الإمام.. انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان منارات بتونس| فيديو

سأتبرأ منكم.. مقتدى الصدر ينهي فوضى العراق بكلمة لأنصاره

فتاة تستغيث بالدموع بسبب مطعم شاورما لإسعاد والدها.. ماذا فعلت؟

وزير الدفاع: القوات المسلحة في أعلى درجات الاستعداد لتنفيذ المهام المكلفة بها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

مني أحمد

نجيب الرواية العربية

المستشار أسـامة الصعيدي

الشرف والاعتبار فى السوشيال ميديا

ولاء عزيز

المركز الكاثوليكي والفن الهادف

اﻟﻤﺰﻳﺪ