أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31-8-2022

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن و البيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و 21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 47 و 48 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 و 5.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.