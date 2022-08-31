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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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خبير: استخدام طاقة متجددة في وسائل النقل دليل على الاهتمام بالجوانب البيئية

الدكتور أحمد يحيى
الدكتور أحمد يحيى عبيد، أستاذ التسويق بالجامعة اليابانية

قال الدكتور أحمد يحيى عبيد، أستاذ التسويق بالجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، إن العالم أجمع أصبح مهتم بقضية الإستدامة من خلال التصدي للعديد من التصرفات غير المسئولة والأفعال السلبية التي تصدر من بعض المواطنين، مشيراً إلى أن الدولة تسعى لاستخدام طاقة جديدة ومتجددة ونظيفة.   

وأضاف "يحيى" خلال لقائه مع برنامج "صباح الخير يامصر" المُذاع على قناة الأولى المصرية، أن استخدام طاقة متجددة ونظيفة في وسائل النقل العامة والخاصة يدل على اهتمام الدولة بالجوانب البيئية، وبالتالي زيادة وعي المجتمع بأهمية هذه القضية من خلال استخدام وسائل نقل تعتمد على طاقة نظيفة. 

وتابع أستاذ التسويق بالجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن الدولة تسعى من خلال البحث العلمي إلى تيسير المركبات ووسائل النقل باستخدام طاقة نظيفة، معقباً: "احنا مطالبين إننا نشوف التقنية المُتبعة في هذا السياق، وإزاي نقدر ننتج مثل هذا النوع من وسائل النقل، وبالتالي رفع جاهزية الشباب للعمل في هذا السياق سواء إنتاجي أو تسويقي وتجاري".

ونوه "يحيي"، إلى أنه بذلك يتسم الشاب خبرات معينة تقوم بتأهيله في تبني مشروع صغير أو متوسط، يمثل في النهاية أحد روافد الصناعات المُغذية لوسائل النقل، وبالتالي فإن الدولة تعمل على سياقين في استقامة واحدة داخل الأساس الشامل لـ الإستدامة.   

طاقة متجددة الجامعة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا قناة الأولى المصرية برنامج صباح الخير يامصر وسائل النقل

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