خدمات تهمك|تعرف على أسعار الدولار والذهب والدواجن والبيض اليوم الأربعاء 31 أغسطس

سعر صرف الدولار الأمريكي

أسعار الذهب في مصر اليوم

أسعار الدواجن اليوم

أسعار البيض اليوم

يستعرض موقع "صدى البلد" أسعار صرف الدولار الامريكي، أسعار الذهب، الدواجن، و البيض، خلال تعاملات اليوم، الأربعاء الموافق 31-8-2022، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.



سعر صرف الدولار الأمريكي

يُقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022 وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وانخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 31-8-2022، بقيمة 3 قروش، وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة في السوق المصرية.

وسجل أعلى سعر للشراء اليوم 19.23 جنيه في (مصرف ابو ظبي الاسلامي- بنك مصر إيران للتنمية).

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 19.17جنيه للشراء، مقابل 19.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر إيران للتنمية: 19.23 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة: 19.16 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.



سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 18.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 19.20 جنيه للشراء، مقابل 19.26 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب .. يقدم موقع "صدى البلد" لقرائه، خدمة التعرف على أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء 31-8-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

أسعار الذهب

أسعار الذهب .. شهدت أسعار الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ارتفاعا في أسعار شراء وبيع الذهب، على مستوى جميع الأعيرة، حيث تراوح الارتفاع في أسعار الذهب بين 6 و 3 جنيهات للجرام، وفقا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي" لـ أسعار الذهب .



الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 1,090 جنيها للبيع و 1,100 جنيه للشراء.

وبلغ سعر عيار 24 الأعلى فئة حوالي 1,246 جنيها للبيع و 1,257 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 934 جنيها للبيع و 943 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي 727 جنيها للبيع و 733 جنيها للشراء.



سعر الذهب اليوم في مصر

ووصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 8,720 جنيه للبيع و 8,800 جنيها للشراء، وأوقية الذهب حوالي 38,742 جنيه للبيع 39,097 جنيه للشراء، وكيلو الذهب حوالي 1,245,714 جنيه للبيع، و 1,257,143 جنيه للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

و تعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.



أسعار الدواجن و البيض اليوم

موقع "صدى البلد" أسعار الدواجن و البيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2022.

أسعار الدواجن اليوم

وتأتي أسعار الدواجن والبيض على النحو التالي:

تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 30 و 31 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي بين 35 و36 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء بين 20 و 21 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو بين 47 و 48 جنيها للكيلو.

أسعار البيض اليوم

وسجّل سعر البيض الأبيض سعرًا يتراوح بين 63 و 64 جنيهًا للكرتونة، والبيض الأحمر بين 64 و 65 جنيهًا للكرتونة، والبيض البلدي بين 65 و 66 جنيهًا للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض بين 5.25 و 5.50 جنيه، والكتكوت "ساسو" بين 5 و 5.50 جنيهات، والكتكوت البلدي بين 3 و3.25 جنيه.