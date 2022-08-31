فيتوريا يعلن تفاصيل معسكر منتخب مصر المقبل

أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أن معسكر الفراعنة سيتم تقسيمه على فترتين، الأولى من 13 سبتمبر إلى 17 سبتمبر، وتخوضها قائمة تضم اللاعبين المحليين فقط، والفترة الثانية ستبدأ من يوم 19 سبتمبر إلى 27 سبتمبر، وسيخوضها قائمة تضم اللاعبين المحترفين واللاعبين الذي كان لديهم ارتباطات قارية.

وأعلن روي فيتوريا عن أسماء القائمة المحلية لمعسكر الفريق المقرر انطلاقه في الفترة من ١٣ حتي ٢٧ سبتمبر المقبل ،على أن يتم الإعلان عن أسماء المحترفين الأولية يوم ٤ سبتمبر ، ثم القائمة النهائية يوم ١٧ سبتمبر عقب انتهاء مباريات الفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية ، وجاءت قائمة اللاعبين المحليين المختارين كالتالي:

محمد الشناوي وأحمد الشناوي ومحمد صبحي وعمر جابر وكريم فؤاد ومحمد عبد المنعم وأسامة جلال وباهر المحمدي وعلي جبر وأيمن أشرف ومحمد حمدي وحمدي فتحي ونبيل دونجا ومحمد إبراهيم ومحمود حمادة ومروان عطية وإسلام عيسي وعبد الرحمن مجدي وشادي حسين وأحمد عادل وأحمد مدبولي ومروان حمدي وناصر منسي وأحمد شريف .