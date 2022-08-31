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رئيس التحرير
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التعبئة والإحصاء: انخفاض مستويات الإنجاب.. وخمس المواليد لم يكن مرغوبا فيهم

الجهاز المركزي للتعبئة
الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء يبذل قصارى جهده من أجل تنظيم الأسرة المصرية، وذلك من خلال تقديم برامج عدة منها: المسح الصحي للأسرة المصرية، والذي ترتب عليه دلالات ومؤشرات ونتائج كثيرة نعرضها لكم خلال التقرير التالي:
 

نتائج المسح الصحي للأسر المصرية:

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إنّ نتائج جهود الدولة في مجال المسح الصحي للأسرة المصرية وضحت في بعض الحالات، ولكن النتيجة الأهم منهم هي انخفاض مستوى الإنجاب، معقباً: “بعدما كنا حوالي 3.5 طفل لكل سيدة في عام 2014، انخفض إلى 2.85%”.

وأضاف عبد العزيز، خلال لقائه مع برنامج “صباح الخير يا مصر” المُذاع على قناة الأولى المصرية، أن هذا الانخفاض له تأثيراته الكبيرة على مستوى الزيادة السكانية، معقباً: “لو كنا فضلنا على مستوى الإنجاب لـ سنة 2014، فكان المفروض في سنة 2030 نبقى 125 مليونا، ولكن نتيجة للانخفاض الذي حدث فمن الممكن في سنة 2030 نبقى 120 مليونا فقط”.

وأوضح مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن الدولة المصرية استطاعت أن تنجح في تقليل الزيادة المحتملة بحوالي 5 ملايين نسمة، معقباً: "ودي نتيجة مهمة جدا، ومهمة في المستقبل من حيث المحافظة على استدامة هذا الاتجاه، وبالتالي نصل إلى المزيد من الانخفاض في مستويات الإنجاب، مما يؤثر تأثيرا كبيرا على التنمية ومستويات المعيشة".

المحافظات التي بها أقل مستوى إنجاب والأعلى

قال الدكتور حسين عبدا لعزيز، إن تقليل مستويات الإنجاب يحتاج إلى زيادة برامج تنظيم الأسرة، خصوصا ما يتعلق بالآليات، مشيراً إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أوضح أن مستويات تنظيم الأسرة زادت إلى حوالي 66.4%، أي زيادة 8 نقاط مقارنة بـ عام 2014.

وأضاف “عبد العزيز”، أن هذا يؤكد نجاح برامج الدولة المصرية في هذا المجال، مشيراً إلى أن الوصول لـ مستوى الإنجاب في الدول المتقدمة وهو حوالي 1.6 فقط، يحتاج للوصول بمستوى الممارسة إلى حوالي 80%، وبالتالي هناك جهد كبير يجب أن يبذل من أجل الوصول لهذه النتائج.

ونوه مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إلى أن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أوضح أن المحافظات الحضارية مثل: القاهرة، والإسكندرية، وبورسعيد، والسويس، أقل مستوى في الإنجاب أي حوالي 2.2 طفل لكل سيدة، مشيرا إلى أن الريف في الوجه القبلي بهأعلى مستوى الإنجاب حيث يسجل 3.6 لكل سيدة.

وأكد "عبد العزيز" أنه على الرغم من الفرق في مستوى الإنجاب بين المحافظات الحضارية، والريف في الوجه القبلي، إلا أن جميع مستويات الإنجاب انخفضت في الأقاليم كافة.  

نسبة كبيرة من الأطفال غير مرغوب فيهم

قال الدكتور حسين عبد العزيز، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن المسح الصحي للأسرة المصرية 2021 أوضح أن هناك نسبة كبيرة من الأطفال لم يكن مرغوبا فيهم وهم حوالي 20.5%، أي خُمس المواليد تقريباً لم يكن مرغوبا فيهم في التوقيت الذي وُلدوا فيه أو بصفة عامة، لأن الأسرة قد تكون مكتفية بما كان لديها من أطفال.

وأضاف "عبد العزيز"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية، أن هناك اهتماما من الأسر بتنظيم الأسرة ولكنها ليست بالقدر الكافي، حيث يجب أن تكون هناك متابعة في مراكز تنظيم الأسرة على حالة السيدات. 

وتابع مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قائلاً: "رعاية الحمل زادت بشكل كبير للغاية، حيث أصبح 90% من السيدات يحصلن على رعاية حمل منتظمة، وبالتالي فإن هذا الأمر يمثل فرصة للحفاظ على الصحة الإنجابية وصحة الأم، وأن يحصل المواليد على دعم صحي أكبر".

وشدد "عبد العزيز" على أهمية الاستفادة من نتائج المسح ووضع البرامج التي تمكن من متابعة حالات الحمل بشكل قاعدي ودقيق.

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