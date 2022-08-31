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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لقطات مفزعة.. أول فيديو لحادث طريق الجلالة - السخنة.. شاهد

جانب من حادث طريق
جانب من حادث طريق الجلالة بالسويس

ينشر موقع صدى البلد اللقطات الأولى لـ حادث التصادم الذي وقع صباح اليوم على طريق "الجلالة _ السخنة"، والذي أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين.

تفاصيل حادث طريق الجلالة

وكشف مصدر طبي بمديرية الصحة بالسويس إن مستشفى السويس العام استقبل 3 وفيات، و 30 مصابا جراء الحادث الأليم الذي وقع صباح اليوم على طريق "الجلالة_ السخنة".

وأوضح المصدر أن ركاب أتوبيس من محافظة القاهرة، كانوا في طريقهم إلى مدينة الغردقة لقضاء عدة أيام في إحدى القرى السياحية، يستقلون أتوبيس رحلات تابع لأحد الشركات السياحية، فاصطدم بعدد من السيارات على طريق "الجلالة_ السخنة".

مصرع 3 أشخاص وإصابة 30 آخرين.. تفاصيل حادث الجلالة - السخنة| فيديو

مصرع وإصابة 33 شخصا.. ننشر أسماء ضحايا حادث أتوبيس الجلالة

وكشف مصدر أمني أن حادث طريق " السخنة_الجلالة" وقع على في الاتجاه المؤدي إلى الزعفرانة، على مسافة 20 كيلو من بوابة الرسوم، حيث اصطدمت سيارة نقل محملة بالبازلت، بمقدمة يمين بأتوبيس رحلات، فتهشم نصف الجانب الأيمن مما اسفر عن مصرع 3 ركاب وإصابة 30 آخرين.

أسماء ضحايا حادث الجلالة بالسويس

وتابع المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع عمر محمود عاصم 20 عامًا، وفيفي فريد سعيد 55 عامًا، يقيمان بالقاهرة، ومحمود عبد الحميد عبدالرحيم 45 عامًا مقيم الجيزة.

وأشار المصدر إلى أن أغلب المصابين حالتهم مستقرة ولحقت بهم إصابات بسيطة، بينما أقل من 5 إصابتهم خطرة.

15 سيارة إسعاف في موقع حادث الجلالة

البداية كانت حينما تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغا من قائدي السيارات على طريق "السخنة _ الجلالة" يفيد بالحادث، ووجه الدكتور محمد طنطاوي 15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث من نقاط التمركز على الطريق.

وقدم المسعفون التأمين الطبي لركاب الأتوبيس الذين لحق بهم إصابات متنوعة، مع فرز الحالات طبقا لحالتهم.

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