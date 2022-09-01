بتكلفة زهيدة.. أوبو تطلق هاتفين جديدين للفئة الاقتصادية

أضافت شركة أوبو Oppo الصينية لصناعة الهواتف الذكية، هاتفين ذكيين جديدين إلى تشكيلة الفئة الاقتصادية صديقة الميزانية A57، والتي تقدم قيمة حقيقية من المواصفات والإعدادات مقابل سعر مقبول.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، زودت أوبو هاتفي A57s و A57e، بمواصفات متشابهة ولكن مع بعض الاختلافات، من بينها إعدادت الكاميرا الرئيسية.

سعر ومواصفات أوبو Oppo A57s

يعمل هاتف أوبو الجديد Oppo A57s، بواسطة معالج من نوع Helio G35، والمطور بواسطة شركة ميدياتك بدقة تصنيع 12 نانومتر، ويدعم شبكات الجيل الرابع 4G.

ويأتي الهاتف الذكي في تكوينات ذاكرة فردية بسعة 4 + 64 جيجابايت، وتتيح لك ميزة توسيع ذاكرة الوصول العشوائي رام إضافة ما يصل إلى 4 جيجابايت من الرامات الإضافية باستخدام وحدة التخزين الداخلية للجهاز، ويحتوي الهاتف أيضا على فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD لتوسيع التخزين حتى 1 تيرابايت.

ويتميز هاتف أوبو Oppo A57s، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، محمية بطبقة حماية مصنوعة من زجاج Panda Glass.

وتحتوي الشاشة على نوتش على شكل قطرة ماء في أعلى منتصفها مخصص لكاميرا السيلفي التي تأتي بدقة 8 ميجابكسل، وتضم الكاميرا الأساسية، مستشعر بدقة 50 ميجابكسل، موضوعة داخل جزيرة مستطيلة الشكل على ظهر الجهاز، ومستشعر أحادي اللون بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب وحدة فلاش LED.

ويحتوي هاتف أوبو Oppo A57s، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، يتم شحنها من خلال منفذ USB-c حتى 33 وات، يستغرق شحنها بالكامل حوالي 69 دقيقة فقط.

ويعمل هاتف Oppo A57s، بواجهة المستخدم التقليدية من أوبو ColorOS 12.1، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويمتاز الهاتف بدعم مقاومة الماء وفقا لمعيار IP54، ودعما لمقاومة الغبار بتصنيف IP5X، ويحتوي على شريحة NFC مدمجة، وقارئ بصمات الأصابع مثبت على جانب الجهاز لإلغاء القفل بدون كلمة مرور، كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملميتر، ومكبرات صوت استريو فائقة الخطية وصوت Dirac 3.0.

ويأتي هاتف Oppo A57s، في لونين هما الأسود والأزرق السماوي، الهاتف مدرج على موقع أوبو الكرواتي على الويب، ولكن لما تذكر الشركة أي تفاصيل حول السعر والتوافر.

سعر ومواصفات أوبو Oppo A57s

سعر ومواصفات أوبو Oppo A57e

يتشارك هاتف Oppo A57e، مع إصدار A57s، في العديد من المواصفات ولكن الاختلاف الوحيد بينهم هو إعدادات الكاميرا، والتي تضم مستشعر رئيسيا بدقة بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، ويتميز الهاتف بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، لمكالمات الفيديو وصور السيلفي.

ولا يحتوي هاتف Oppo A57e، على مكبرات صوت استريو أو نظام الدفع الالكتروني NFC على غرار شقيقه، ولكنه يأتي مزودا بتقنية الـBluetooth 5.2.

ويأتي هاتف Oppo A57e، بخيار ذاكرة واحد بسعة 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وبسعة 64 جيجابايت لذاكرة التخزين الداخلى المدمج.

ويمتاز هاتف أوبو Oppo A57e، بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 720 × 1612 بكسل، ويتميز الهاتف بدعم لمقاومة الماء وفقا لمعيار IP54، ودعما لمقاومة الغبار بتصنيف IP5X.

ويتم تشغيل هاتف أوبو الجديد Oppo A57e، بواسطة معالج من نوع Helio G35، ويحتوي على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، تعمل مع تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، يمكن شحنها عبر منفذ USB -C .

ويتوفر هاتف أوبو Oppo A57e، في لونين هما الأسود والأخضر، وهو متا للشراء في الهند مقابل سعر 175 دولار (أي ما يعادل حوالي 3300 جنيه مصري).