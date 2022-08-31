الرعاية الصحية: اعتماد 35 مركز ووحدة طب أسرة ببورسعيد وفقا لمعايير الإسكوا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن أسماء مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لها بمحافظة بورسعيد، الحاصلة على درجة الاعتماد القومي GAHAR2021 المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه تم اعتماد جميع منشآت الرعاية الصحية الأولية التابعة لها ببورسعيد، بنسبة 100%، وشملت تلك المنشآت 35 مركز ووحدة طب أسرة تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وأوضحت، أنه شملت منشآت الرعاية الصحية الأولية المعتمدة 23 وحدة طب أسرة، وهي، (الصفوة، الكويت، أم خلف، حوض بدران، سهل الطينة، عمر بن الخطاب، شمال الحرية، المناخ1، المناخ2، بورفؤاد ثانِ، عثمان بن عفان، العرب2، فاطمة الزهراء، الصيدلانية سمر عبدالرحمن، وحدة الـ 5000، منطقة جنوب البترول، الإسراء، الميسرة، الكاب، العاشر من رمضان، بحر البقر الجديدة، الـ 44، الجرابعة) ببورسعيد.

وأضافت، أنه شملت المنشآت المعتمدة 12 مركز طب أسرة، وهي، (بحر البقر القديمة، الحي الإماراتي، شرق النوادي، القابوطي، علي بن أبي طالب، العرب، العلاج الطبيعي، الجوهرة، محمد مشالي، تعاونيات الزهور، مصطفى كامل، بلال بن رباح) ببورسعيد.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إلى اكتمال اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، بنسبة 100%، متابعًا أن محافظة بورسعيد هي أول محافظات التأمين الصحي الشامل تكتمل اعتماد منشآت الرعاية الصحية الأولية بها، ووصولًا لهذا الإنجاز.

وتابع أن الرعاية الصحية الأولية هي العمود الفقري بمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تغطي 80% من احتياجات الفرد لخدمات الرعاية الصحية، بما تشمله من خدمات الفحص الطبي الشامل، المتابعة الطبية الدورية لحالات الأمراض المزمنة والأورام، التثقيف والتوعية الصحية السليمة، التطعيمات، كما أنها بوابة الفرد الأولى للحصول على خدمات الرعاية الصحية الثانوية والثالثية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد السبكي، أن تسجيل واعتماد المنشآت الصحية لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية شريطة أساسية للانضمام لمنظومة تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد، والذي يضمن تقديم أفضل خدمات ورعاية صحية بتلك المنشآت للمنتفعين ومطابِقة لأحدث المعايير العالمية للسلامة والأمان والجودة.