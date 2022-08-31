زيادة الإنتاج السمكي وفرص التصدير|لماذا يهتم الرئيس السيسي بتطوير البحيرات المصرية؟

يولي الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمامًا خاصًا بـ تطوير البحيرات المصرية لما لها من انعكاسات ايجابية على زيادة إنتاج الثروة السمكية، مما أدى إلى طفرة تنموية حقيقية تعيشها البحيرات حاليًا، كما يؤدى تطوير البحيرات إلى تحسين حياة قاطنى المنطقة والصيادين بتلك البحيرات ..

الانتهاء من تطوير البحيرات



وفى هذا الصدد ، أكد الدكتور صلاح مصيلحى رئيس هيئة الثروة السمكية ، أنه تم الانتهاء من مرحلة التطهير لبحيرة المنزلة والانتهاء من تم تنفيذ التكريك لمرحلة الاولى وجارى استكمال التكريك للمرحلة الثانية والمتوقع انتهائها خلال نهاية هذا العام ، موضحًا أن تطوير وتطهير البحيرات يؤدى إلى زيادة إنتاج الثروة السمكية .





وأوضح "مصيلحى" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أن تطوير البحيرات سيؤدى إلى

الحفاظ على الصحة العامة للصيادين وكذا صحة المواطنين بوجه عام ، منوهًا إلى أن تطوير البحيرات أيضًا يؤدى إلى الحصول على منتج ذات جودة عالية من الأسماك البحرية والعذبة.وبالتالى زيادة فرص تصدير الأسماك إلى الخارج .



الإنتاج السمكى من البحيرات



وأشار "رئيس هيئة الثروة السمكية" إلى أن الانتاج السمكى من البحيرات وصل إلى 237 ألف طن وبالتالى لأنه كلما تطورت البحيرات يزداد الانتاج السمكى ، فى حين أن الانتاج من البحيرات كان فى عام 2014 لايتعدى الـ 171 ألف طن .



وأضاف الدكتور صلاح مصيلحى أن ن هناك ضوابط مشددة ضد أى شخص يخرج عن القانون في صيد الأسماك، لمواجهة الصيد الجائر، في إطار خطة الدولة لتنمية الثروة السمكية في السنوات المقبلة.



وقال " رئيس هيئة الثروة السمكية " إنه بفضل المشروعات القومية وصل نصيب الفرد إلى 20 كيلو جرام من الأسماك وبالتالى اقتربنا بالفعل من تحقيق الاكتفاء الذاتى من الأسماك .



وقال المهندس عماد وصفى رئيس الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية ، إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتطوير البحيرات السمكية بهدف زيادة الانتاج السمكى وبالتالي تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، مؤكدا أن ما يبذل من مجهودات فى مجال تطوير البحيرات جهد محترم.

وأضاف "وصفى" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن تطوير البحيرات يساهم فى زيادة تنوع الأسماك ، كما أنه بعد بيئي يتم رعايته ، وبعد اقتصادى يعود بالتنمية ، وأيضا بعد سياحى ، معلقا :" سيتم العمل على سياحة اليوم الواحد بعد تطوير البحيرات مع انشاء منشآت سياحية " .

زيادة فرص التصدير

وأشار "رئيس الادارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية" إلي أن الوصول للاكتفاء الذاتى من الأسماك جهد محترم لمواكبة الزيادة السكانية ، موضحا أن تطوير البحيرات يساهم فى زيادة فرص تصدير إلي الدول بالخارج بسبب تحسين جودة المياه.

وأكد المهندس عماد وصفى أن لدينا عددا جيدا من البحيرات التى يمكن استغلالها بشكل جيد فى زيادة الثروة السمكية ، لدينا بحيرة المنزلة ، والبرلس ، وكفر الشيخ ، وقارون ، والبردويل ، وإدكو ، وبحيرة ناصر ، موضحا أن التطوير يعمل حاليا فى بحيرات البرلس ومريوط والمنزلة .

توفير فرص العمل

وأضاف أن انتاج2020 وصل إلى 220 ألف طن فى جميع البحيرات المصرية بجميع أنواعها.

ولفت المهندس عماد وصفي رئيس الإدارة المركزية للتنمية والمشروعات بهيئة الثروة السمكية، إلي إن أي مشروع قومى يتم، يعمل على توفير فرص العمل، مؤكدا أن هناك شركات وطنية تعمل في مشروع تكوير وتطهير وتطوير البحيرات، إضافة إلى أنه يتم الاستعانة بالعمالة المؤقتة، ويتم العمل في بحيرات البردويل ومريوط والمنزلة والبرلس وبالتالي فإنها توفر فرص عمل للشباب.