أحمد شريف مهاجم فاركو: سعادتي كبيرة بالانضمام لمنتخب مصر

أعرب أحمد شريف مهاجم نادي فاركو عن سعادته الكبيرة عقب الاستدعاء لقائمة المنتخب المصري الأول بمعسكر شهر سبتمبر المقبل، واختيار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للفراعنة له.

وأوضح شريف أن انضمامه لمنتخب مصر الأول في سن صغيرة كان حلما يراوده منذ ممارسته لكرة القدم، وتحقق للمرة الأولى خلال المعسكر المقبل.

وأضاف : لن أقف عند تلك المرحلة فطموحي كبير وليس الانضمام للمعسكر فقط بل الاستمرار في قائمة المنتخب الأول وتقديم الكثير لمصر.

وتوجه أحمد شريف بالشكر لنادي فاركو مجلس إدارة وجهاز فني ولاعبين على وقوفهم بجانبه وتقديم الدعم له خلال الموسم، وتكلل المجهود بالانضمام للمنتخب الأول.