هالاند وألفاريز يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نوتنجهام فورست، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.
تشكيل مانشستر سيتي
وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:
في حراسة المرمى: إديرسون مواريش
خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو
خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا
خط الهجوم: خوليان ألفاريز - فيل فودين - إيرلينج هالاند
ويتواجد البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة والنصف مساءً على ملعب الاتحاد معقل فريق مانشستر سيتي.