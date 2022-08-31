لو رديت تتساوى الرؤوس.. سميرة عبد العزيز ترفض التعليق على أزمتها مع محمد رمضان

حرصت الفنانة سميرة عبد العزيز على التواجد فى مهرجان التعليم والثقافة والمقام حاليًا داخل المركز الثقافي الروسي من أجل تكريمها.



وأكدت سميرة عبد العزيز فى تصريحات صحفية أنها تعتز بالعمل مع الفنان الكبير محمد صبحي والذي قدمت معه شخصية كوميدية ضمن أحداث مسرحية “نجوم الضهر”.



وأضافت سميرة عبد العزيز أنها تحمست جدا لتقديم هذا الدور مع الأستاذ صبحي، لكونها حريصة على التنوع فى تقديم الأدوار وتخرج برة عباءة الدراما التى استمرت فيها لسنوات طويلة.

سميرة عبد العزيز ترد على محمد رمضان





وعن أزمتها مع الفنان محمد رمضان رفضت سميرة عبد العزيز الحديث في هذا الأمر وأكتفت بجملة واحدة : لو رديت هتتساوي الرؤوس"، وهو ما اعتبره البعض أقوى رد من سميرة عبد العزيز على محمد رمضان خلال الفترة الأخيرة.





سبب الأزمة بين محمد رمضان وسميرة عبد العزيز

سخر الفنان محمد رمضان من تصريح نسب للفنانة سميرة عبد العزيز، تراجعت فيه عن تصريحاتها السابقة ضد محمد رمضان معلنة موافقتها على تجسيد دور أمه فى أى عمل قادم.

ونشر رمضان تصريح سميرة عبد العزيز عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" وعلق عليه قائلاً.. يااااه أخيراً يا أستاذة .. أنا قلبي هيوقف من الفرحة…… بس للأسف فيلمى القادم طالع فيه يتيم الأم.

وأعتبر البعض رد محمد رمضان سخرية من تصريح الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز نظرا للخلافات التى وقعت بينهم بعد تصريحاتها السابقة برفضها أن تجسد شخصية أم بلطجي اشارة إلى الأدوار التى يقدمها محمد رمضان مما جعل رمضان يرد عليها وقتها بأنه لا يقبل أن يعمل معها.