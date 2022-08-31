عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هالاند يقود مانشستر سيتي للتقدم على نوتنجهام بثلاثية في البريميرليج

هالاند
هالاند

تقدم مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي الثلاثة سجلها النرويجي إيرلينج هالاند في الدقائق 12، 23، 38، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف لـ 9 في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل نهاية 5 جولات من عمر المسابقة.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

خط الهجوم: خوليان ألفاريز - فيل فودين - إيرلينج هالاند

ويتواجد البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم.

هالاند إيرلينج هالاند مانشستر سيتي نوتنجهام فورست الدوري الإنجليزي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هانت وبانت.. هذا هو المدير الفني الجديد لـ الأهلي

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (0-0) في الدوري الإنجليزي

خاص| الأهلي يتوصل لاتفاق مبدئي لضم مهاجم توتنهام السابق

محدش من أهلى يحضر جنازتي.. القصة الكاملة لإنهاء فتاة بجامعة المنصورة حياتها بحبة الغلة

هل يتراجع الأهلي عن رحيل ريكاردو سواريش؟ شوبير يحسم الجدل

لفظ خارج.. هل يعاقب الأهلي أحمد عبد القادر على ما قاله ؟

استثنى مصطفى.. شوبير يوجه رسالة لوم وعتاب لـ سواريش

مصدوم.. السبب الحقيقي وراء رفض كيروش تدريب الأهلي

موضوعات متعلقة

فيديو.. مصطفى محمد يواصل تألقه بهدف ويتعادل لـ نانت أمام ستراسبورج

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

هالاند وألفاريز يقودان تشكيل مانشستر سيتي أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي

يوفنتوس يتعاقد مع بارديس معارًا من باريس سان جيرمان

مصطفى محمد يقود نانت أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي

بعد الاعتداء عليه من قبل عصابة.. أوباميانج: سأتعافى خلال فترة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يتعاقد مع فابيان رويز

ديبالا يقود روما للفوز على مونزا.. وإنتر ينتصر على كريمونيسي

ترشيحاتنا

أرسنال يتقدم بهدف على أستون فيلا في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

عمرو شميس: أول أجر حصلت عليه كان 150 جنيها.. وبكلم مخرجين ومؤلفين علشان أشتغل.. فيديو

للمرة الثانية.. الإمارات تعلن تخفيض أسعار البنزين

وكيل إسكان النواب : الرئيس استجاب لنبض الشارع بمضاعفة الدعم الاستثنائي

الملكة رانيا.. أيقونة الإنسانية وشريان عطاء لا ينضب

هالاند يقود مانشستر سيتي للتقدم على نوتنجهام بثلاثية في البريميرليج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟.. نجلاء بدر ورانيا يوسف في سباق الإطلالات على شاطئ البحر

جوليان مور وكاثرين دينوف.. أبرز إطلالات نجوم ونجمات حفل افتتاح مهرجان فينيسيا

بعد فيديو مفبرك .. 10 صور أثارت الجدل لـ هنا الزاهد |شاهد

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

فيديو

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

كريم الحسيني لـ صدي البلد : أخوض أولي تجاربي فى مجال الإخراج بـ الحب وتفاصيله .. وكتبت أعمالا تليق ب تامر حسني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ