هالاند يقود مانشستر سيتي للتقدم على نوتنجهام بثلاثية في البريميرليج

تقدم مانشستر سيتي على نوتنجهام فورست بثلاثة أهداف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مانشستر سيتي الثلاثة سجلها النرويجي إيرلينج هالاند في الدقائق 12، 23، 38، لينهي الشوط الأول بتقدم فريقه.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف لـ 9 في صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل نهاية 5 جولات من عمر المسابقة.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلا من:

في حراسة المرمى: إديرسون مواريش

خط الدفاع: كايل والكر - روبين دياز - جون ستونز - جواو كانسيلو

خط الوسط: رودريجو - إلكاي جوندوجان - برناردو سيلفا

خط الهجوم: خوليان ألفاريز - فيل فودين - إيرلينج هالاند

ويتواجد البلجيكي كيفن دي بروين على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي في مباراة اليوم.