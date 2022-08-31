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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زيادة سعر أردب القمح.. الحكومة تستهدف زراعة 4 ملايين فدان هذا العام

سعر أردب القمح
سعر أردب القمح

قال الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة  ، إن زيادة سعر شراء أردب القمح  من المزارعين لـ  1000 جنيه، هو حافز مشجع للفلاحين من أجل زيادة توريد كميات أكبر من القمح للحكومة الموسم المقبل  .

وأوضح "الشناوي" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" ، أنه خلال هذا الموسم زاد سعر أردب القمح 160 جنيها ، حيث زاد فى نوفمبر الماضي 95 جنيها ، و أقر  مجلس الوزراء حافز اضافى على السعر الأساسي 65 جنيها ، حيث أنه كان سعر أردب القمح العام الماضى 720 جنيها ووصل إلي 820 جنيها  .

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وأشار " رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة " إلي أن سعر أردب القمح الآن يحقق هامش ربح جيد للفلاحين لذا نتوقع أن تزيد مساحات القمح الموسم المقبل .

وأوضح أن هذا الحافز يشجع المزارعين فى البعد عن الوسطاء والتوريد للحكومة وبالتالى تقل الحلقات الوسيطة ويستفيد المزارع من السعر الأصلى لزراعته ، منوها إلى أن مصر نجحت في إنتاج 10 ملايين طن العام الماضي، وحصلت وزارة التموين وكشف عن  حجم المساحة المزروعة من محصول القمح العام الماضي والتى وصلت لـ3.6 مليون فدان.

 

زيادة مساحة زراعة القمح

 ونوه إلي أن الحكومة تحاول بشتي الطرق تشجيع المزارعين على زيادة مساحة زراعة القمح  مع الإعلان المبكر عن السعر الاسترشادي للقمح، مشيرًا إلى أن المستهدف زيادة المساحة لـ4 ملايين فدان هذا العام.  

 

ووافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

قرار مجلس الوزراء

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة ".

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها. وقد أظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي:

الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.
 

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