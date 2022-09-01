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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت يختتم فعاليات مهرجان القلعة

عمر خيرت
عمر خيرت

اختتمت دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر الملحمة الفنية التى اقامتها على مدار 15 يوم متصلة ولعب بطولتها اكثر من 100 الف مشاهد حيث انتهت فعاليات الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء بسهرة اسطورية تحمل توقيع الموسيقار الكبير عمر خيرت .

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فمع الساعات الاخيرة من شهر اغسطس تردد فى جنبات الحصن العريق صوت الة البيانو لتأسر الاسماع والقلوب ، وبين اكثر من 15 الف من عشاق الفنون الجادة وبمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى اجرى الساحر عمر خيرت اتصالا وجدانيا مع الضيوف ضم مجموعة من الالحان العبقرية التى تعد من العلامات البارزة فى الموسيقى المصرية كان منها افتتاحية مصرية ، خلي بالك من عقلك ، في هويد الليل ، مسألة مبدأ 2 ، تيمة حب ، زي الهوى ، الداعية (صولو كمان) ، جيران الهنا ، حب وعنف ، اعدام ميت ، الخواجة عبد القادر ، ليلة القبض على فاطمة ، مافيا ، عارفة ، البخيل وانا ، 100 سنة سينما ، عم أحمد وفيها حاجة حلوة .

قبله قدمت مجموعة التشيللو state of harmony الوان موسيقية متنوعة بالإضافة إلي عدد من الالحان العربية التى تفاعل معها الحضور منها العاصفة ، الأب الروحي ، قراصنة البحر الكاريبي ، بانوراما من اعمال ام كلثوم ، النمر الوردي ، بانوراما من الموسيقى التصويرية للافلام السينمائية العربية وغيرها .

يذكر ان الدورة 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء حضرها 100 الف مشاهد واقيمت على مدار 15 ليلة متصلة وضمت 36 حفل بمشاركة 22 فنان هم هشام عباس ،  علي الحجار ، مدحت صالح ، مروة ناجى ،نسمة عبد العزيز، مصطفي حجاج ، احمد جمال ،مي كمال، ياسين التهامي، تانيا قسيس ، دينا الوديدي ، نوال الزغبي ،هاني شاكر ،نادية مصطفي،نسمه محجوب ، حنان ماضي ، لينا شاماميان ، مدحت ممدوح ، تانيا صالح،  محمد محسن ، نوران ابو طالب ، عمر خيرت و15 فرقة هى اوركسترا الانامل الصغيرة بقيادة المايسترو راجى المقدم ، فرقة قلعة عمان الاردن ، فرقة لونا بودار لرقص الكاتاك ( الهند ) ، نجوم فرقة اوبرا القاهرة ، فرقة الحضرة للانشاد الصوفي ، فريق وسط البلد ، فرقة الموسيقى العربية بالاوبرا ، فرقة الايقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة ، بغدادي بيج باند ، فرقة مواويل ، كورال اطفال وشباب مركز تنمية المواهب ، اوركسترا النور والامل ، فريق بلاك تيما ، مجموعة الاوبرا لموسيقي الحجرة ، مجموعة التشيللو state of harmony ، كما حقق 7 نجوم الترند على مواقع التواصل الاجتماعى هم علي الحجار ، مدحت صالح ، مصطفي حجاج ، نوال الزغبي ، ياسين التهامي ، هاني شاكر ، عمر خيرت ، وشهدت مشاركات اولى لكل من مصطفي حجاج ، نوال الزغبي ، تانيا صالح ، مى كمال ، اوركسترا الانامل الصغيرة ، فرقة مواويل ، فرقة قلعة عمان ( الاردن ) ، اضافة الى تكريم 10 شخصيات ساهمت فى اثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى وشارك عدد منهم فى نجاح المهرجان وانشطة الاوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال ، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان ، مغنى الاوبرا مصطفى محمد ، الشاعر الغنائى الكبير ابراهيم عبد الفتاح ، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار ، المخرجة والمصممة كريمة بدير ، هويده عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالاوبرا ، رجب عبد الوهاب مدير عام الادارة العامة للاستقبال والإستعلامات وقاعات التدريب والعروض بالاوبرا ،ممدوح مختار المشرف السابق على قسم الماشينري بإدارة التجهيزات الفنية ، اسم الراحل محمود الشربيني مدير عام الادارة العامة للتفتيش المالى والادارى بالاوبرا والذي وافته المنية اثناء العمل وقبل انطلاق المهرجان .

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عمر خيرت الموسيقار الكبير عمر خيرت دار الأوبرا دار الاوبرا المصرية مهرجان قلعة صلاح الدين

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