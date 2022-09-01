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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن.. صلاة الجنازة على الراحل أمين العسال ظهر اليوم بالسيدة نفيسة.. وحضور جماهيري غير مسبوق في حفل عمر خيرت

صورة لأمين العسال
صورة لأمين العسال وعمر خيرت

نشر قسم الفن مجموعة من الاخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

أعلن المخرج تامر حمزة عن وفاة الفنان الشاب أمين العسال، بعد تعرضه لأزمة صحية وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على أصدقائه. وكتب تامر حمزة على صفحته الشخصية : إنا لله وإنا أليه راجعون امين العسال في ذمه الله ربنا يرحمك ويغفرلك يا امين علي قد طيبه قلبه وجدعنتك  سلام ياصاحبي الي ان نلتقي.

 

لو رديت تتساوى الرؤوس.. سميرة عبد العزيز ترفض التعليق على أزمتها مع محمد رمضان

حرصت الفنانة سميرة عبد العزيز على التواجد فى مهرجان التعليم والثقافة والمقام حاليًا داخل المركز الثقافي الروسي من أجل تكريمها. وأكدت سميرة عبد العزيز فى تصريحات صحفية أنها تعتز بالعمل مع الفنان الكبير محمد صبحي والذي قدمت معه شخصية كوميدية ضمن أحداث مسرحية “نجوم الضهر”.

 

الرئيس الأوكراني يلقي كلمة في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي

ألقى الرئيس الأوكراني  فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر تقنية الفيديو في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي منذ قليل، بعد أيام من إعلان المهرجان تقديم كل الدعم للدولة الأوروبية ضد الغزو الروسي.

 

حسين فهمي يكشف معايير اختيار المكرمين في مهرجان القاهرة السينمائي ..فيديو

كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الجديدة عن معاير اختيار المكرمين بهذه الدورة من المهرجان. وأكد حسين فهمي فى اللقاء الذي نشرته الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع اليوتيوب أن هناك معايير لاختيار أى أسم يتم تكريمه فالأمر ليس صدفة أو عشوائيًا.

 

كتير اشتقتلك| رسالة مؤثرة من نجل چورج الراسي.. ڤيديو

تداول رواد السوشيال ميديا ڤيديو لنجل جورج الراسي، وهو يوجه له رسالة مؤثرة من خلال فيديو ظهر به.

 

ظهرا.. صلاة الجنازة على الراحل أمين العسال غدا بمسجد السيدة نفيسة

أكدت الإعلامية دارين مصطفى صديقة الراحل أمين العسال أنه تم تحديد صلاة الظهر غدا موعدا لصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.

 

حضور جماهيري غير مسبوق.. عمر خيرت لجمهور القلعة: منورين وربنا يحميكم

حرص الموسيقار عمر خيرت على تقديم الشكر لجمهوره الذي حرص على حضور الحفل الختامي لمهرجان القلعة للموسيقي فى دورته الثلاثون.

أمين العسال “ عمرت خيرت ” سميرة عبد العزيز مهرجان فنيسيا أخبار حسين فهمى

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