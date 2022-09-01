أخبار الفن.. صلاة الجنازة على الراحل أمين العسال ظهر اليوم بالسيدة نفيسة.. وحضور جماهيري غير مسبوق في حفل عمر خيرت

نشر قسم الفن مجموعة من الاخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات القليلة الماضية نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية

أعلن المخرج تامر حمزة عن وفاة الفنان الشاب أمين العسال، بعد تعرضه لأزمة صحية وسط حالة من الحزن الشديد التى سيطرت على أصدقائه. وكتب تامر حمزة على صفحته الشخصية : إنا لله وإنا أليه راجعون امين العسال في ذمه الله ربنا يرحمك ويغفرلك يا امين علي قد طيبه قلبه وجدعنتك سلام ياصاحبي الي ان نلتقي.

حرصت الفنانة سميرة عبد العزيز على التواجد فى مهرجان التعليم والثقافة والمقام حاليًا داخل المركز الثقافي الروسي من أجل تكريمها. وأكدت سميرة عبد العزيز فى تصريحات صحفية أنها تعتز بالعمل مع الفنان الكبير محمد صبحي والذي قدمت معه شخصية كوميدية ضمن أحداث مسرحية “نجوم الضهر”.

ألقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كلمة عبر تقنية الفيديو في حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي منذ قليل، بعد أيام من إعلان المهرجان تقديم كل الدعم للدولة الأوروبية ضد الغزو الروسي.

كشف الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولي فى دورته الجديدة عن معاير اختيار المكرمين بهذه الدورة من المهرجان. وأكد حسين فهمي فى اللقاء الذي نشرته الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع اليوتيوب أن هناك معايير لاختيار أى أسم يتم تكريمه فالأمر ليس صدفة أو عشوائيًا.

تداول رواد السوشيال ميديا ڤيديو لنجل جورج الراسي، وهو يوجه له رسالة مؤثرة من خلال فيديو ظهر به.

أكدت الإعلامية دارين مصطفى صديقة الراحل أمين العسال أنه تم تحديد صلاة الظهر غدا موعدا لصلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة.

حرص الموسيقار عمر خيرت على تقديم الشكر لجمهوره الذي حرص على حضور الحفل الختامي لمهرجان القلعة للموسيقي فى دورته الثلاثون.