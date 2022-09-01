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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ابن خالى خد العربية .. تفاصيل فيديو لقيادة طفل لسيارة بـ6 أكتوبر

السيارة
السيارة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو  على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام طفل بقيادة سيارة "ملاكى" وبرفقته أطفال آخرين بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة.

تبين أن السيارة المشار إليها بحيازة (مندوب مبيعات - مقيم بمنطقة 6 أكتوبر بالجيزة).. وأن الطفل الظاهر بمقطع الفيديو (سن10 سنوات) (نجل خالة حائز السيارة).. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة المشار إليها وحائزها والطفل.. وبمواجهة حائز السيارة المذكور أقر بقيام الطفل "نجل خالته" بقيادة السيارة "بدون علمه". 

تم التحفظ على السيارة وحائزها.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

التواصل الاجتماعي وزارة الداخلية مقطع فيديو قيادة السيارة مقطع الفيديو مندوب مبيعات منطقة 6 أكتوبر

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