سيد معوض: الشناوي موهبة كبيرة والإصابات وعقليته عطلته عن التألق.. فيديو



أكد سيد معوض نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، أنه لم يتفاجأ من انضمام أحمد الشناوي حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي بيراميدز، إلى منتخب مصر، مؤكدًا أنه موهبة كبيرة في حراسة المرمى.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،لم أتفاجيء من انضمام أحمد الشناوي إلى قائمة منتخب مصر لأنه موهبة كبيرة والإصابات وعقليته عطلته نسبيًا عن التألق، على العكس .. محمد الشناوي تمسك بالفرص التي حصل عليها والآن هو في المكانة التي يستحقها ومن نجوم الجيل الحالي في الكرة المصرية.

وواصل معوض، اختيار فيتوريا للاعبي الأهلي، يؤكد أنه تابع العديد من المباريات السابقة للفريق، وتابع المستويات التي قدموها في الأشهر الأخيرة، بعيدًا عن مباريات الدوري، لذلك ضم محمد الشناوي وحمدي فتحي.

انضمام محمد ابراهيم للمنتخب..

وأتم معوض،لو تألق محمد إبراهيم مع الزمالك في الفترة التي قضاها بنادي الزمالك لكان له شأن آخر، تألقه جاء خارج الزمالك وهذا الأمر أضعف فرصه في التواجد بالمنتخب الوطني بشكل أساسي.