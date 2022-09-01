عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: الشناوي موهبة كبيرة والإصابات وعقليته عطلته عن التألق.. فيديو

صدى البلد

 


أكد سيد معوض نجم الأهلي ومدرب منتخب مصر الأسبق، أنه لم يتفاجأ من انضمام أحمد الشناوي حارس مرمى فريق كرة القدم بنادي بيراميدز، إلى منتخب مصر، مؤكدًا أنه موهبة كبيرة في حراسة المرمى.

وتابع سيد معوض في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC،لم أتفاجيء من انضمام أحمد الشناوي إلى قائمة منتخب مصر لأنه موهبة كبيرة والإصابات وعقليته عطلته نسبيًا عن التألق، على العكس .. محمد الشناوي تمسك بالفرص التي حصل عليها والآن هو في المكانة التي يستحقها ومن نجوم الجيل الحالي في الكرة المصرية.

وواصل معوض، اختيار فيتوريا للاعبي الأهلي، يؤكد أنه تابع العديد من المباريات السابقة للفريق، وتابع المستويات التي قدموها في الأشهر الأخيرة، بعيدًا عن مباريات الدوري، لذلك ضم محمد الشناوي وحمدي فتحي.

 

انضمام محمد ابراهيم للمنتخب.. 

txt

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

txt

شبانة: الأهلي مُصر على التعاقد مع مصطفى فتحي للاستفادة به فنيًا.. فيديو

وأتم معوض،لو تألق محمد إبراهيم مع الزمالك في الفترة التي قضاها بنادي الزمالك لكان له شأن آخر، تألقه جاء خارج الزمالك وهذا الأمر أضعف فرصه في التواجد بالمنتخب الوطني بشكل أساسي.

 

الأهلى الزمالك أحمد الشناوي منتخب مصر نادي بيراميدز نادي الزمالك الهلال السعودي مصطفى فتحي محمد ابراهيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الميكب ارتيست متهمة بالتزوير.. عروس تثير الجدل قبل وبعد المكياج.. صور وفيديو

بث مباشر الآن مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد (2-1) في الدوري الإنجليزي

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

بالأسماء..فرج عامر يعلن عن صفقات الاهلي القادمة من وادي دجلة

وفاة الفنان الشاب أمين العسال

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

مبلغ خرافي .. مفاجأة صادمة بشأن رحيل سواريش عن الأهلي

ترشيحاتنا

بحث في أسرار الوجود الإنساني.. كيف دافع فرنسوا مورياك عن القيم برواياته؟

ارتفاع جنوني بأسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الخميس 1-9-2022

حظك اليوم وتوقعات شهر سبتمبر 2022 .. انفراجه مالية للقوس وترقية للعذراء وتحذير لهؤلاء

بعد انقطاع الكهرباء.. أعطال تضرب الاتصالات والإنترنت في لبنان

بتكلفة زهيدة.. أوبو تطلق هاتفين جديدين للفئة الاقتصادية

الكرتونة بكام.. سعر البيض بالمحلات اليوم الخميس 1 سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فرفوشة ودمها خفيف.. 5 أبراج تعشق الضحك والمرح|هل أنت منهم ؟

آخرهن جمبسوت شفاف.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لميريام فارس|شاهد

طريقة عمل العيش على البوتاجاز | زى المحلات

موسيماني يصدم الأهلي.. هل يدخل بيتسو التاريخ بالتدريب في الدوري الإنجليزي؟

فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

تحيا مصر.. تفاصيل القرار الاستثنائي بزيادة دعم بطاقات التموين |فيديو جراف

اللى استحو ماتوا وعيب عن جد..اشتعال الأزمة بين فارس كرم وميريام فارس

6 سيارات إطفاء.. تفاصيل حريق مول بسوهاج| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ