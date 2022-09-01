عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس محتشمة.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

درة
درة

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قميص ذا اكمام طويلة و متوسط الطول باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و سقت معه بنطلون واسع مما منحها إطلالة محتشمة.

انتعلت درة حذاء مسطح باللون البيج كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الأنيقة التي زادت جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

 

https://www.instagram.com/reel/Ch9RIWpDfhR/?igshid=YmMyMTA2M2Y=

 

 

درة أحدث أعمال درة أخبار درة إطلالة النجمة التونسية درة اطلالات درة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انهيار الذهب بقوة لأول مرة في 4 سنوات..وهذا سعر عيار 21 اليوم

كل شيء ينهار.. كهربا يثير الجدل برسالة بعد أزمة غرامة الزمالك| تفاصيل

هاني حتحوت يكشف عن المدرب الأقرب لتدريب الأهلي خلفاً لـ سواريش| فيديو

نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2022.. نسبة النجاح 88.7%

مفاجأة.. الأهلي يشارك في كأس العالم للأندية..والهلال السعودي يتعرض لصدمة موجعة.. فيديو

مدرب كبير|الأهلي يقترب من التعاقد مع مدير فنى برتغالى.. تعرف عليه

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2022 برقم الجلوس

الأصفر يقفز بقوة الصاروخ.. أسعار الذهب اليوم الخميس 1-9-2022

موضوعات متعلقة

في عيد ميلادها…10 صور تكشف عن أناقة إطلالات زوجة ماجد المصري

نشرة المرأة و الصحة|5 أبراج تعشق الضحك والمرح.. إطلالات أثارت الجدل لـ النجمات في شهر أغسطس|شاهد

مايوهات والفساتين.. إطلالات أثارت الجدل لـ النجمات في شهر أغسطس|شاهد

فرفوشة ودمها خفيف.. 5 أبراج تعشق الضحك والمرح|هل أنت منهم ؟

آخرهن جمبسوت شفاف.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لميريام فارس|شاهد

طريقة عمل خبز الشوفان.. بـ 3 مكونات فقط

دراسة جديدة تكشف أسباب صادمة للإصابة بالنوبات القلبية

بدون بطانة.. جوليان مور بفستان رانيا يوسف في مهرجان فينسيا

ترشيحاتنا

السفير خالد أنيس: استئناف الرحلات الجوية بين مالطا ومصر لخدمة السياحة قريبا

ينافس الآيفون.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج جلاكسي S23

التصرف الشرعي حال الشك في عدد ركعات الصلاة.. تعرف عليه

الرئيس التنفيذي لـ«جنرال موتورز»: سنكون رقم واحد في المركبات الكهربائية ونتفوق على تسلا

المفتي: نتوسع في إنشاء فروع جديدة بالمحافظات

شوبير يكشف أسرارا لأول مرة عن سواريش في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هند للقاضي: زوجي سادي وعايز يتجوز في شقتي اللي بابا اشتراها بأسمي

بملابس محتشمة.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل البيض بوصفة شهية

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

فيديو

من افتكرتك محترم لـ زمن رقصات.. "خنافة" فارس كرم وميريام فارس تصل للمحاكم

لقاء الخميسى: اتعذبت بسبب خسارة الزمالك 6-1 من الأهلي وعبد المنصف كان بيتخانق معايا

موز وحليوة.. لقاء الخميسي تروى قصة ارتباطها بمحمد عبد المنصف وعلاقة حسام حسن|فيديو

أهلي ميحضروش جنازتي.. رنا تنهي حياتها بحبة الغلة في بلقاس لهذا السبب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.فاطمة الزهراء رمضان

دور المرأة في إدارة وترشيد استهلاك المياه

د . مجدى بدران

الديدان الدبوسية معدية جدًا

عبد المعطى أحمد

جشع التجار

د.هادي التونسي

لغة الجسد

عصام الدين جاد

مصر والعالم

مصطفى مكي

الدبلوماسي العاشق لوطنه

محمد ناجى زاهى

النار والرماد

هند عصام

كامس.. الملك الشجاع

اﻟﻤﺰﻳﺪ