بملابس محتشمة.. درة تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة التونسية درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت قميص ذا اكمام طويلة و متوسط الطول باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و سقت معه بنطلون واسع مما منحها إطلالة محتشمة.

انتعلت درة حذاء مسطح باللون البيج كما تزينت بمجموعة من الإكسسوارات والمجوهرات الأنيقة التي زادت جاذبيتها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت درة على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الترابية الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/Ch9RIWpDfhR/?igshid=YmMyMTA2M2Y=