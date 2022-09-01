إزاى تفطر بـ 5 جنيه .. طريقة عمل البيض بوصفة شهية

فى الوقت الراهن، أصبح من الصعب شراء طعام بـ 5 جنيه يكفي لسد الشعور بالجوع، وفى نفس الوقت يمنح الجسم الطاقة والعناصر الغذائية الأساسية.

ونتيجة ارتفاع الأسعار، يضطر الأفراد لدفع أموال كثيرة لشراء طعام يمنحهم الشعور بالشبع، لذا تزداد الحاجة لمعرفة طرق توفير الميزانية فى شراء الطعام وإعداد طعام الإفطار بتكلفة لا تتعدى 5 جنيه.

ونعرض لكم يوميا فى موقع “صدى البلد” وجبات رخيصة للإفطارلا تتعدى تكلفتها 5 جنيه للفرد الواحد، وأكلات اقتصادية لا تزيد تكلفتها على 10 جنيهات للغداء، بالإضافة إلى تقديم أكلات رخيصة أخرى.



وتعد الطعمية من الأكلات الاقتصادية وفى نفس الوقت تمنح الجسم الصحة وتساعد فى توفير المال، حيث يمكن تحضيرها بـ 5 جنيه فقط.

نعرض لكم اليوم طريقة عمل الطعمية بخلطة جديدة بتكلفة لا تزيد على 5 جنيه للفرد الواحد البالغ.

الشكشوكة



مكونات فطار رخيص

بيضة

حبة طماطم

بصلة

قرن فلفل أخضر

ملح

طريقة عمل فطار رخيص

فى طاسة صغيرة بها القليل من الملح وبصلة مبشورة وشوحيهم جيدا وضيفي قطع الفلفل الأخضر

قلبي المكونات جيدا ثم ضيفي الطماطم المبشورة وقلبيهم قليلا حتى تنضج الطماطم ثم ضيفي بيضة على الخليط وقلبيهم جيدا

انتظرى حتى عندما ينضج البيض وقدميه ساخنا مع الخبز وبالهنا والشفا