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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الطاقة الذرية تكشف تطورات خطيرة بشأن تخصيب اليورانيوم في إيران

تخصيب اليورانيوم
تخصيب اليورانيوم في إيران


أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم في المجموعة الثانية من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي المعدلة من طراز IR-6 في منشأة نطنز.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت الوكالة إن "إيران بدأت تخصيب اليورانيوم باستخدام واحدة من ثلاث مجموعات من أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-6 التي تم تركيبها مؤخرا في منشأة تحت الأرض في نطنز".

وأشارت إلى أنه "بدأ استخدام سلسلة من 174 آلة لتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 5٪ في المنشأة".

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إيران تحتاج لضمانات أقوى لإحياء الاتفاق النووي
 

وفي سياق أخر، صرح وزير الخارجية الإيراني بأن بلاده بحاجة إلى ضمانات أقوى من واشنطن من أجل إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

وأضاف عبد اللهيان، خلال مباحثات في موسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة يجب أن تتخلى عن "تحقيقاتها ذات الدوافع السياسية" بشأن أنشطة طهران النووية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجع فيه إيران رد واشنطن على النص النهائي الذي صاغه الاتحاد الأوروبي، والذي يهدف إلى تجاوز الجمود في محاولات إعادة العمل بالاتفاق النووي.

وأجرى عبد اللهيان، أمس الأربعاء، المباحثات بهدف بحث عدة ملفات ثنائية وإقليمية ودولية.

 

البيت الأبيض يعلن قرب إحياء الاتفاق النووي


وأكد البيت الأبيض، اليوم الخميس، أنه يعتقد أن إعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران باتت أقرب من أي وقت مضى.

وقال البيت الأبيض في الإحاطة اليومية: "نعتقد أننا أقرب من أي وقت مضى للعودة للاتفاق لأن إيران تخلت عن بعض المطالب"، لكنه لم يدل بتفاصيل أكثر في هذا السياق، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز".

وتابع: "نعتقد أن العودة إلى الاتفاق النووي هو أفضل حل لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي".

وأضاف: "قدمنا ردنا للاتحاد الأوروبي، ونحن ننتظر الآن رد الإيرانيين".

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