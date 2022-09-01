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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 107 آلاف رأس ماشية للحفاظ على الثروة الحيوانية ببني سويف

تواصلت فعاليات الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، والذي تنفذها مديرية الطب  البيطري ببني سويف، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات للبيطرية التابعة لوزارة الزراعة، لإجراء أعمال التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية على مستوى قرى و مراكز المحافظة.

وبحسب التقرير اليومي، الذي تعده مديرية الطب البيطري، فقد وصل إجمالي الحيوانات التي تم تحصينها إلى 107 آلاف و299 رأساً، منها 94 ألفا و629 من الأبقار، و10 آلاف و383 من الجاموس، و2287 من الأغنام والماعز، وذلك منذ انطلاق الحملة في 14 يوليو الماضى وحتى 30 أغسطس الجاري، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا  للجدول المحدد لتغطية المستهدف بجميع قرى المحافظة.

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وكان محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، أصدر توجيهاته لرؤساء المدن والقرى بالتنسيق والتواصل مع مسئولي قطاع الطب البيطري وتقديم التسهيلات المطلوبة والتيسيرات اللازمة، لتحقيق المستهدف للحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع، مع ضرورة حشد جهود المجتمع المدني بجانب الجهود الرسمية لإنجاح الحملة وتوعية المواطنين وأصحاب الماشية بأهمية التحصين في حماية الحيوانات والحفاظ عليها والقضاء على الأمراض والأوبئة التي تؤثر على الثروة الحيوانية.

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