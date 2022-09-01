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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حفلة تعذيب.. فتاة قنا قتلتها والدتها وشقيقها واخترعا تمثيلية سقوطها من الثالث

مشرحة
مشرحة

جريمة فتاة قنا.. كادت الأمور تسير بشكل طبيعى وتدفن جثة الفتاة ذات الـ ١٧ ربيعاً ، بلا أى عقبات أو تعقيدات، بعد ما ادعى ذووها سقوطها من الطابق الثالث بمنزلها، إلا أن تقرير الطب الشرعى كان بالمرصاد أمام محاولات إفساد تفاصيل الجريمة التى وقعت أحداثها فى قرية بمحافظة قنا .

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الضربات وآثار التعذيب التى ظهرت بوضوح على جسد الفتاة، والتى كشفها تقرير الطب الشرعى، حوّل مسار القضية، من سقوط ووفاة عادية، إلى جريمة جنائية وراءها مذنبون وتفاصيل لا بد أن تكشف أمام العدالة.

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بعد صدور تقرير الطب الشرعى، توجهت الاتهامات إلى والدة الفتاة وشقيقها، حيث تبين أن آثار التعذيب والضرب الذى شوه جسد المجني عليها، كان من فعلهما، ما دفع أجهزة الأمن لضبطهما وإحالتهما للنيابة التى بدأت تحقيقاتها معهما، لكشف ملابسات الجريمة، تمهيداً لاتخاذ الحكم الرادع.

 

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الاعترافات الأولية للأم وابنها، أن خلافات عائلية بينهم، دفعتهما إلى ضربها وتعذيبها بشكل مبرح، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، من قسوة الضرب الذى شوه جسدها وحولها إلى جثة هامدة، دون أن يدرك المتهمان، أنها سوف تلفظ أنفاسها الأخيرة من قسوة الضربات التى تلقتها على مدار الأيام الماضية.

محاولات وادعاءات الأم وشقيق المجنى عليها، أن ابنتهم سقطت من الدور الثالث، لم تصمد كثيراً أمام أجهزة الأمن وتقرير الطب الشرعى، الذى أفسد خطتهم لإخفاء معالم الجريمة، وحولهم إلى متهمين ينتظرون عقاباً رادعاً، عقب انتهاء تحقيقات النيابة التى سوف تقرر مصير القضية.

الادعاءات والاعترافات المبدئية الأم وابنها المتهمين، تشير إلى وجود خلافات عائلية مع ابنتهم، وعدم اهتمامها بتحذيراتهم ومنعها من الخروج المتكرر، دفعهم إلى ضربها وتعذيبها بشكل مبرح.

 

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وكان اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطاراً من مركز شرطة الوقف، يفيد بمصرع “دعاء. أ”، 17 عامًا، بعد سقوطها من الطابق الثالث داخل منزلها بجزيرة الحمودي، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي، وتم ضبط والدة وشقيق المجنى عليهما وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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