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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يستقبل 42 مواطنًا للاستماع لشكواهم بالديوان العام

لقاءات المواطنين
لقاءات المواطنين بقنا

واصل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، استقبال 42 مواطنًا من أهالي المحافظة، لبحث شكواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك فى إطار حرصهم الدائم على الاستماع إلى شكاوى المواطنين عن قرب وبحث الحلول المناسبة لها.

جاء ذلك خلال اللقاءات اليومية بالديوان العام، حيث يستقبل محافظ قنا، وقيادات المحافظة، كل مواطن على حدة، للاستماع لشكواهم، مع وعدهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

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وأشار محافظ قنا ، إلى أن استقبال المواطنين وحل مشاكلهم يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع لشكواهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يُحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الداودى، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدأ سيادة القانون.

وأشار محافظ قنا ، إلى أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيدًا من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة، وتأكيدًا لدولة متحضرة.

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